Scandale en Australie, l'abandon du Championnat des Nations… Les 5 infos de ce vendredi

Scandale en Australie

Après avoir lancé une cagnotte pour financer ses propres frais judiciaires, l’ancien arrière des Wallabies a subi un véritable tollé, notamment de la part de ses anciens coéquipiers. Avec déjà 200.000 euros récoltés, l’australien a déjà rallié plus de 4000 personnes à sa cause. L’ancien toulonnais Drew Mitchelle n’a pas tardé à réagir à cette nouvelle : "Il n’est plus question de religion, mais de TOI et de TON avidité." scandalisé d’une initiative qui se trouve, de fait, à côté d’autres cagnottes destinées à des enfants atteints de maladies graves.

Abandon du Championnat des Nations

Après d’interminables discussions autour du projet de championnat des nations, l’instance suprême du rugby mondial a finalement décidé d’abandonner son projet. Faute d’accord unanime de l’ensemble des fédérations concernées, cette nouvelle compétition ne verra jamais le jour. La date limite donnée à chaque fédération pour se positionner était le mercredi 19 juin, elle n’a pas été respectée, fin du projet.

Etcheverry en route pour Soyaux-Angoulême

L’ailier de la colombe Iban Etcheverry s’est engagé en faveur du SAXV à partir de la saison prochaine pour une durée de deux ans. Après avoir disputé 16 rencontres dans le costume du titulaire du côté de Michel Bendichou, le jeune joueur a décidé de changer d’air et portera le maillot angoumoisin jusqu’en 2021.

Les Crusaders premiers qualifiés pour les demi-finales

Au terme d’une rencontre maîtrisée malgré une première mi-temps accrochée, les tenants du titre accèdent assez aisément aux demi-finales du Super Rugby. Richie Mo’unga a même inscrit un doublé permettant à son équipe de se détacher au score. Grâce à cette victoire, les Crusaders sont les premiers qualifiés pour les demi-finales, la saison s’arrête là pour les Highlanders d’Aaron Smith sorti à la 74e minute de jeu.

Land Rover soutient le rugby amateur

Voiture officielle du Top 14 depuis 2011, Land Rover soutient le rugby amateur et a décidé aux équipes U12 de 732 clubs à travers toute la Frace, les tenues complètes de matchs (maillots, shorts et chaussettes). Les clubs auront jusqu'au 10 juillet pour tenter d'être sélectionnés par un jury de partenaires en s'inscrivant sur le site www.aucoeurdurugby.com. Une initiative louable pour une marquée engagée.