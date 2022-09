Le second match Nouvelle-Zélande- Argentine a vite tourné à la démonstration. Il fut symbolisé à nos yeux par cet extraordinaire essai de la 62 e minute initié par Will Jordan, conclu par Jordie Barrett, une attaque de 95 mètres, riche de seize passes et d’une percée de 40 mètres de Rieko Ioane, trois-quart centre impérial puis d’une avant-dernière passe au cordeau entre Havili et Cane, capitaine souvent brocardé. Est-ce là le visage d’une équipe qui doute où qui ne saurait pas (plus) joué au rugby ?

En fin de rencontre, le réalisateur néo-zélandais parvint à saisir le plan qu’il espérait : un sourire radieux sur la face de Ian Foster à l’adresse de Joe Schmidt, son nouvel adjoint. Foster n'a même pas eu le privilège de voir son équipe "confisquer" le match par une avalanche de pénalités en sa faveur. (12 pénalités contre les Pumas, 11 contre les Kiwis).

Difficile de ne pas avoir une pensée pour le sélectionneur des All Blacks qui a sauvé sa tête à domicile, à Hamilton alors que la pluie était de la partie. Quelle leçon d’humilité pour tous les donneurs de leçons qui n’ont eu de cesse de vilipender le sélectionneur Un technicien qui obtient un 53-3 est-il si mauvais que ça ? En plus, de toute évidence, les joueurs ne l’ont jamais lâché. Ils l’avaient déjà montré à Johannesbourg. Par ce que, on ne l’oublie pas, cette saison, les All Blacks de Ian Foster ont donné une leçon aux champions du monde sur leur propre sol.

Et si l’explication était ailleurs que dans ces volées de boulets rouges ? Et si c'étaient les adversaires des Néo-Zélandais qui s’étaient tout simplement améliorés ? les Springboks demeurent les champions du monde en titre. La France a une génération de talents exceptionnelle. Les Irlandais n’ont jamais été objectivement aussi forts collectivement. Les Argentins ont réussi un premier test extraordinaire d’énergie défensive et d’efficacité, on remarque que Joe Schmidt, présenté comme un gourou, était déjà aux affaires.

En 80 minutes, les All Blacks ont rappelé que chaque match a sa vérité et que le rugby n’a pas été forcément inventé pour être écrasé en permanence par les All Blacks. On a envie de dire qu’il n’a jamais été aussi ouvert, du moins en son sommet. Ce n’est pas une si mauvaise nouvelle. Et Foster est encore en piste pour gagner le Tournoi des Quatre Nations, il est même premier à la fin de cette quatrième journée.