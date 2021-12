Roumat vers Toulouse, Montpellier - Leinster menacé... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce lundi

La rencontre Montpellier - Leinster menacée

Après son déplacement à Exeter samedi soir, l'ensemble du groupe montpelliérain s'est fait tester et les résultats qui sont parvenus ce lundi matin déplorent quatre cas de Covid. Il s'agit de deux membres du staff et de deux joueurs. Les Héraultais se sont de nouveau fait tester ce lundi et sont en attente des résultats. En attendant, les entraînements prévus ont été annulés et les cas concernés ont été isolés. La rencontre face au Leinster, prévue vendredi, est donc menacée, d'autant plus que les Irlandais ont eux aussi recensé trois cas positifs vendredi et un nouveau à la suite d'autres tests. Ce week-end, un seul match avait été annulé malgré plusieurs équipes touchées par le virus, il s'agit de Bristol - Scarlets.

Léo Coly dans le viseur du Racing 92 et de Toulouse

Meilleur marqueur et réalisateur du Pro D2 cette saison, Léo Coly (22 ans) est une des principales attractions du moment sur le marché des mutations. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Stade montois, le demi de mêlée devrait selon toute vraisemblance rebondir dans un club d’élite même si rien n’est encore officiel à ce sujet. Les prétendants se bousculent en tout cas pour tenter d’obtenir ses services. Selon les informations de Midi Olympique, après Lyon, Montpellier et Toulon, le Racing 92 et Toulouse ont avancé leurs pions. Pour boucler le dossier, les clubs intéressés devront s’entendre avec le joueur mais aussi avec son club qui demande des indemnités de formation et de libération.

Ashton met fin à son aventure à Worcester

La courte aventure de Chris Ashton (34 ans) avec les Warriors de Worcester a pris fin. Arrivé en janvier dernier, l'ailier anglais quitte le club avec effet immédiat, après un accord avec Worcester. L'ancien joueur de Toulon n'aura disputé que quatre petits matchs avec les Warriors, pour un seul essai. La carrière du joueur aux 44 sélections est en suspens.

Roumat se rapproche de Toulouse

En fin de contrat à la fin de la saison en Gironde, le troisième ligne polyvalent Alexandre Roumat se dirigerait vers Toulouse, selon les informations de RMC Sport. L'ancien Biarrot (24 ans) aurait donné son accord au club champion de France en titre. Son arrivée viendrait compenser la perte d'Antoine Miquel, qui fait lui le chemin inverse en fin de saison. Le Stade toulousain avait déjà approché Roumat il y a quelques années et s'attacherait donc les services d'un joueur au profil aérien et au potentiel encore élevé. Cette saison, le joueur de l'UBB a disputé sept matchs, dont quatre en tant que titulaire sous les couleurs Bordelaise.

L'Usap porte plainte contre un supporter

Sanctionnée d’une amende de 5 000 € par la LNR pour intrusion d’un supporter sur le terrain lors de la réception de Clermont le 27 novembre, l’Usap a annoncé, par la voix de son président François Rivière, qu’elle allait porter plainte contre le fautif. L’incident était intervenu à la 79e minute du match lorsqu’un spectateur était descendu de la tribune Goutta pour célébrer l’essai de la victoire avec les joueurs.