Wyles (Saracens) va prendre sa retraite

L’international américain va donc ranger les crampons. Sa carrière avait débuté en 2004 en deuxième division avec Nottingham avant de rejoindre Northampton. Pourtant c’est aux Saracens qu’il a construit la majeure partie de sa carrière, jouant 243 matchs et inscrivant 67 essais. L’ailier de 34 ans a gagné 3 Premiership et a remporté deux fois la Coupe d’Europe. C’est donc une figure historique du rugby anglais qui tirera sa révérence à la fin de la saison et une page qui se tourne pour les Saracens.