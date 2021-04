Rendez-vous en 2022 pour le festival Rugb'images

Le communiqué officiel :

En mars 2020 vous vous en souvenez , Rugb'images a dû être interrompu par l’arbitre à la 70ème minute.

Un adversaire dont on ne soupçonnait pas la virulence sournoise, Covid - qui portait le numéro 19 normalement dévolu aux remplaçants - a mis notre festival au tapis . Il a été tellement touché qu’après le protocole commotion et le diagnostic du docteur Véran, il n’a pas été autorisé à reprendre la rencontre et a dû observer une année de convalescence, ce qui a provoqué l'annulation de notre édition 2021

Rugb’ Images pourra-t-il se dérouler en 2022 ? Qui peut savoir ? A priori, l’équipe s’est renforcée avec un recrutement de qualité, notamment une troisième ligne de gros plaqueurs, Pfizer, les frères jumeaux Johnson et Johnson et une seconde ligne Moderna - Astra Zeneca, puissante dans les rucks et dans la conquête . Ces recrues devraient être capables de neutraliser Covid et ses diverses combinaisons qui nous ont fait si mal. Quant à la charnière, composée de Pasteur et de Sanofi, toujours en retard sur les ballons, elle est passée à côté de son match : la prochaine échéance lui offrira peut-être l’occasion de se racheter.

Le coup d’envoi de Rugb’Images 2022 pourrait être donné en mars.

Perfusons-nous une double injection de confiance et disons-nous en toute amitié : à bientôt

L'équipe du Festival Rugb'images