Rechute pour Kolbe, Barassi signe à Toulouse... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce mardi

Rechute pour Kolbe avec les Springboks

L'ailier supersonique s'est de nouveau blessé avec les Springboks et ne disputera pas le dernier match du Rugby Championship face aux All Blacks. Le Toulonnais a aggravé sa blessure à l'entraînement.

"Cheslin aurait commencé le match s'il s'était complètement remis de la blessure à la jambe qui l'a empêché d'entrer depuis le début de notre tournée australienne, mais malheureusement, sa blessure s'est enflammée au cours des dernières étapes de la séance de mardi, nous n'avons donc pas pu le sélectionner" a déclaré le sélectionneur sud-africain Jacques Nienaber en conférence de presse.

Lespiaucq fonce vers La Rochelle

Alors qu'il s'est vu proposer une prolongation de contrat avec Pau et que Toulon s'était positionné sur le dossier selon Midi Olympique, l'avenir de Quentin Lespiaucq devrait finalement s'écrire avec La Rochelle, annonce RMC aujourd'hui. Le talonneur de 26 ans pourrait parapher un contrat de trois ans après avoir donné son accord aux Maritimes.

Pierre-Louis Barassi rejoindra Toulouse l'été prochain, au terme de son contrat

Comme révélé il y a quelques jours dans les colonnes de Midi Olympique et confirmé par RMC Sport ce mardi, Pierre-Louis Barrassi évoluera bien sous les couleurs du Stade toulousain la saison prochaine. Également courtisé par le Stade français, le centre lyonnais a choisi les champions de France et d'Europe en titre pour poursuivre sa carrière.Toujours d'après RMC Sport, le centre international a signé un contrat de trois ans avec le Stade toulousain. Actuellement blessé à la cheville, Pierre-Louis Barassi a donné son accord à Toulouse pour des raisons sportives mais également familiales, lui étant originaire de Narbonne.

Autre dossier chaud du côté du club présidé de Didier Lacroix, la révélation de ces derniers mois, Melvyn Jaminet serait de plus en plus proche lui aussi de rejoindre Antoine Dupont and co. Ce serait un autre énorme coup pour les Toulousains sur le marché des transferts.

Le Racing 92 sur la piste de Kamikamica

Kitione Kamikamica comme doublure de Yoan Tanga ? Selon RMC Sport, les dirigeants franciliens aimeraient faire venir le troisième ligne briviste pour solifidier le pack ciel et blanc. Capable d'évoluer en numéro 6 et numéro 8, le joueur de 25 ans fait les beaux jours du CAB depuis 2019 après être passé par Bordeaux-Bègles et Vannes. À l'heure actuelle rien n'est encore signé.

Sanchez de retour au Stade français

L'ouvreur du Stade français ne sera pas utilisé pour le dernier match du Rugby Championship en raison d'une blessure. Les Pumas l'ont donc renvoyé à Paris pour continuer sa récupération d'une blessure à la cheville.