Après le match entre Béziers et Montauban, reporté la semaine dernière à cause des nombreux cas de Covid côté biterrois, la rencontre entre Agen et Vannes pourrait donc être la deuxième rencontre reportée de la saison en Pro D2. Béziers et Montauban se retrouveront le jeudi 3 février, il paraît donc logique qu'en cas de report Agen et Vannes croiseront le fer à la même période.