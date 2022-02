Enfin une victoire à domicile, quel est votre premier ressenti ?

C’est tellement de pression. C’est un match qui a pompé notre énergie (rires). Cette fois l’issue est favorable. On a une équipe de fou, on a le don de se mettre dans des situations compliquées alors qu’à des moments on tient le match. On se met des bâtons dans les roues. Mais cette fois-ci la pièce a tourné du bon côté. On ne peut rien reprocher aux joueurs sur la débauche d’énergie et l’enthousiasme.

Cette victoire a pourtant (encore) failli vous échapper ?

On est allé se le chercher, on a été conquérants. Bref, le contenu on s’en fiche, ce qui compte c’est d’avoir gagné ce soir. C’est chouette, on n’est pas champion du monde, on a juste gagné notre premier match à domicile mais on est heureux. Il reste quand même du stress car il y a toujours des petits soucis de maîtrise. Mais aujourd’hui on est heureux.

Qu’est-ce que vous ressentez lors de cette dernière mêlée ?

Je me dis qu’on va prendre un drop. J’ai une pensée pour Vaca que l’on ressort pour faire rentrer David, c’est tout simplement car Christophe David est un joueur plus aguerri. Je pense aussi à Joris Pialot, cela sera un chouette souvenir pour lui, il a fait un gros match. Ce sont deux joueurs que je souhaite saluer au-delà de la performance collective.

Ce soir on pourrait croire que Joris Pialot est un véritable porte-bonheur…

Oui c’est vrai… Il faut y aller progressivement avec ce joueur car il ne faut pas le griller non plus mais c’est bien, c’est ce que l’on attendait de lui. On est content. Cette équipe a des ressources fabuleuses. Cette équipe est faite de folie parfois non maîtrisée ça m’agace parfois mais le plus important ce soir c’est la gagne et j’espère que cette victoire va nous donner de l’élan.

Reprise de l’entraînement lundi, une reprise qui sera forcément différente des semaines précédentes grâce à cette victoire ?

C’est le premier lundi où l’on va reprendre le travail avec le sourire. Pour moi c’est plus simple. Il faut être animé par cette victoire et que l’on capitalise là-dessus. Lundi on travaillera encore pour gommer les imperfections, mais cette dynamique positive est importante pour les mecs.

Cette victoire c’est le déclic que vous attendiez pour la suite de la saison ?

Un peu mais d’abord gagnons nos matchs à domicile et essayons d’aller faire des exploits à l’extérieur sans ça…. Le bloc est à notre portée maintenant il va falloir cravacher.

La semaine prochaine un gros déplacement à Bayonne vous attend…

Oui mais sans pression. On va forcément bien préparer ce match. On sait que l’on va chez le second, on ne se bat pas avec Bayonne. Mais oui on se bat avec Rouen, avec Bourg-en-Bresse et oui il faudra aller chercher des choses à l’extérieur et grappiller jusqu’à la fin.