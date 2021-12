"L'objectif, c'est de faire un vrai match de rugby à l'extérieur parce que les quatre derniers, ce n'était pas des matchs de rugby." Les mots de Florent Wieczorek en milieu de semaine appelaient à la prudence. L'entraîneur des avants montalabanais sait qu'il serait plus que présomptueux de parler d'un éventuel succès sur la pelouse de Bayonne, vendredi soir, tant son équipe affiche est inquiétante en déplacement ces dernières semaines. Si les deux premiers matchs à l'extérieur de la saison, contre Bourg-en-Bresse et Narbonne, s'étaient soldés par deux succès, les performances de l'USM loin de Sapiac ont ensuite été catastrophiques.

Une correction 41 à 14 reçue sur la pelouse de Colomiers, une autre 56-6 à Oyonnax, un naufrage surprise à Agen 41-17 et enfin une autre déculottée en Provence il y a deux semaines (37-15). Quatre fessées, près de 44 points encaissés en moyenne et surtout aucun point de pris, le mal est profond, et il inquiète. "Je ne sais pas si on peut parler de blocage, il faut simplement trouver les clés à l'extérieur, tentait d'expliquer Wieczorek. Il ne faut pas faire d'effet d'annonce. Je trouve qu'on en a trop fait et à chaque fois que trois jours avant les matchs, on a dit qu'on voulait se déplacer "comme des combattants, des guerriers et que la saison allait enfin être lancée à l'extérieur", on s'est planté. À Agen, on voulait écrire l'histoire, à Aix-en-Provence on voulait faire le cadeau d'anniversaire de David Gérard... Là, je ne vais rien vous expliquer."

Une équipe remaniée

La rencontre face à l'Aviron bayonnais, troisième du classement et "ce qui se fait de mieux en Pro D2 aujourd'hui" s'apparente donc à un vrai défi pour l'USM. Ramener un résultat de Jean-Dauget serait même carrément un exploit tant la dynamique des Vert et Noir parle en leur défaveur. "C'est une montagne, on ne va pas se mentir, reconnaissait Wieczorek. Nous, on est une équipe à deux visages, mais quand on est sportif et qu'on joue à Montauban, ce sont des matchs qu'on a envie de jouer." Pourtant, David Gérard et son staff ont procédé à un remaniement de l'effectif pour cette affiche de la 14e journée.

La charnière habituelle, composée de Delord et Bosviel, ne sera notamment pas du voyage. C'est le jeune Louis Druart qui prendra la place de titulaire en numéro 9. Il sera accompagné de Franck Pourteau. Stéphane Ahmed sera lui aussi absent. La troisième ligne, décimée par les absences de Stéphane Munoz, Kelly Meafua et Simon Augry, sera aussi inédite. Tijuee Uanivi, habituel deuxième ligne, reculera d'un cran pour la première fois depuis un match avec Brive contre Gloucester en janvier 2015.

Montauban est donc loin d'être favori, mais continue de garder pour objectif d'enfin faire être consistant pendant quatre-vingts minutes, pour ne pas subir une énième grosse déconvenue. Wieczorek confiait que malgré son statut d'outsider, l'USM gardait une pression sur ses épaules : "On n'a pas rien à perdre, quand on perd de 40 points, eh bien on perd. En plus, les semaines sont toujours difficiles après. La pression est toujours là." À noter que David Gérard est "cas contact" et ne sera pas du déplacement à Bayonne avec ses joueurs. Une difficulté de plus pour un groupe qui a besoin de se resserrer. Alors renouveau ou nouvelle déception ? Réponse vendredi soir.