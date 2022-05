Il a été un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de cette Pro D2. Cette saison, Léo Coly est indomptable dans son rôle de demi de mêlée, et impressionnant dans son rôle de buteur. Meilleur réalisateur de la saison, le minot au talent d'exception n'est en rien étranger au bon classement des Montois, qui ont terminé en tête du championnat à l'issue de la phase régulière, avec 106 points. Tellement fort, qu'il a bien sûr été remarqué par plusieurs clubs de Top 14, et c'est Montpellier qui a raflé la mise en signant le prometteur numéro 9.

Pour ses derniers matchs sous les couleurs landaises, Coly a donc une mission : remporter la Pro D2 et amener son club en Top 14. Un objectif qui passait ce dimanche par la réception de Nevers, au Stade André et Guy Boniface. Et, encore une fois, Léo Coly a fait preuve d'un caractère de leader pour aider son équipe à sortir du piège nivernais. D'abord, il a été parfait au pied. Auteur d'un 4/4 précieux face aux perches, l'artilleur landais n'a pas tremblé. Loin de là d'ailleurs, puisqu'en plus de ces points au pied, il a été l'auteur du premier essai de la rencontre, sur une interception bien sentie.

Une finale à Montpellier, tout un symbole

Avec sa rapidité, le gaucher a fait beaucoup de mal à la défense de Nevers, mais aussi à son attaque. Comme lorsque Yoan Cottin interceptait lui aussi la gonfle, à la 55e minute, alors que Mont-de-Marsan ne menait que de six points. Promis à l'essai, le Neversois était finalement surpris par le retour décisif de Coly, à cinq mètres de la ligne. Sur le ruck, les Montois récupéraient une pénalité et pouvaient se dégager. Une action qui pourrait légitimement être le tournant du match. À la surprise générale, c'est deux minutes après ce sauvetage que l'enfant du club sortait, sous l'ovation de son public d'André et Guy-Boniface.

Un adieu aussi touchant que réussi, puisque les Landais s'imposaient au final 26 à 13 et se qualifiaent pour la finale. "Je suis très content et très ému ce soir, confiait Coly au micro de Canal+. Il nous reste une marche à Montpellier, on va tout faire pour la gravir." Montpellier, un beau symbole pour lui, qui jouera donc la finale de Pro D2 dans ce qui sera sa maison l'an prochain. Mais en attendant de penser au futur, le surdoué a encore une rencontre à gagner...