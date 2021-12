"C’est une victoire comptablement importante parce que c’est 4 points, mais pour la forme, on repassera", avouait Sylvain Mirande, entraîneur des arrières d’Agen, après le succès contre Colomiers (18-8). Grâce à cette victoire, les Lot-et-Garonnais se sont offert un bol d’air sur la zone rouge. Après avoir passé 10 journées en tant que relégable, le Sua possède désormais quatre points d’avance sur Bourg-en-Bresse (15e) et 5 sur Narbonne (16e). Le tout grâce à une victoire étriquée contre le voisin columérin.

"Gagner contre le 4e quand on est à notre place, c’est bien. C’est bien d‘avoir su le gagner pour la confiance. On a su faire basculer le match dans les 20 dernières minutes. C’est le genre de match qu’on n’aurait pas gagné au début de la saison et qui se gagne sur des petits détails. Ce n’est pas le genre de match donc on se souviendra à la fin de la saison, mais ça compte comme une victoire", admet le technicien d’Agen. Après avoir affronté le quatrième du classement, les Agenais vont maintenant se frotter à un autre membre du Top 6 : Nevers.

Une équipe accrocheuse et agressive contre laquelle ils vont essayer de ramener des points. Car depuis le début de la saison, Agen a glané trois bonus défensifs. "On y va pour faire une performance, voire ramener une victoire, mais aussi pour continuer de progresser. Il y a du mieux dans notre jeu et il faut s’appuyer là-dessus. Il va falloir être agressif et mettre de l’intensité pour ramener un résultat, espère Sylvain Mirande. Nevers est une équipe en confiance. Ça va être un gros match de Pro D2. On est passé à rien sur quelques déplacements, ça se joue à des petits détails et maintenant, il faut que ça penche en notre faveur."

Gerber, le profil idéal pour Agen

Pour cette rencontre, le Sua pourra compter sur un atout de poids : Danré Gerber. Le polyvalent demi d’ouverture, arrivé au club dans la semaine, fait partie du déplacement dans la Nièvre. Le joueur de 32 ans vient renforcer un secteur en souffrance. "Ça fait plusieurs semaines qu’on l’attendait pour pouvoir faire souffler d’autres joueurs qui ont enchaîné beaucoup de matchs. On voulait avoir Danré pour pallier la blessure de Raphaël Lagarde et finalement Danré arrive la semaine ou Raphaël revient de blessure, regrette l’entraîneur des trois-quarts, qui a côtoyé le demi d’ouverture à Mont-de-Marsan lors de la saison 2016/2017. Mais on est très heureux d’avoir Danré dans notre effectif."

Passé par Béziers et Mont-de-Marsan, le Sud-Africain arrive en provenance de Chambéry où il était deuxième meilleur réalisateur de Nationale. Un joueur qui va apporter de la maturité et de l’expérience à Agen. "Il a de belles valeurs rugbystiques et humaines. Il va nous faire beaucoup de bien par rapport à pas mal de choses. Je suis sûr qu’il va parfaitement s’adapter, même en cours de saison, explique le coach agenais. C’est le profil qu’on recherchait. Un profil avec de l’expérience parce qu’on en manquait cruellement. Quelqu’un avec de la maturité, capable de garder la tête froide et buteur même de très loin. Sur le papier, il y a tout pour que ça se passe bien entre Danré et Agen. C’est le genre de joueur qui peut nous faire passer un cap."

Premier élément de réponse ce soir à Nevers où Danré devrait jouer ses premières minutes sous son nouveau maillot.