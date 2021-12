Grenoble fait tomber le leader et se relance

Après sa victoire face au promu Narbonnais, Grenoble voulait accrocher une équipe de pointe à son tableau de chasse, pour enfin retrouver de la confiance à domicile. Avec déjà quatre défaites au compteur dans son stade des Alpes, Grenoble s’est laissé décroché au classement, mais cette victoire de prestige doit servir de référence au FCG pour finir l’année en beauté. Avec le bonus offensif en prime et une belle maîtrise, Grenoble espère avoir enfin laisser sa saison par cette rencontre référence.

Depuis le début de la saison, le stade des Alpes n’a eu que peu d’occasions de s’extasier devant les performances de son équipe. En accueillant le leader Montois, Grenoble pouvait craindre une nouvelle déconvenue à domicile face à une équipe qui a enchaîné cinq succès consécutifs avant de se rendre en Isère. D’ailleurs, les Grenoblois ont globalement subi le jeu adverse en première période. En commettant pas mal de petites fautes et en souffrant en mêlée fermée, Grenoble s’est retrouvé mené de 10 points, grâce au pied de Laousse-Azpiazu, mais également un essai de son centre argentin Mensa. Les Montois ont su s’appuyer sur une belle action, où les avants ont mis leur équipe dans l’avancée sur un maul, avant que le jeu ne se développe sur la droite, où le centre montois à trouvé la faille (3-10 après 26 minutes). Une nouvelle pénalité de l’ouvreur landais n’a pas fait paniquer le FCG, qui a su renverser la vapeur en seulement 8 minutes, grâce a deux essais de Qadiri. L’ailier Isérois s’est retrouvé idéalement servi sur son côté droit, par une passe dans un premier temps, puis sur un jeu au pied parfaitement calibré de Fortunel pour sa seconde réalisation. Grenoble a alors pris l’avantage juste avant la pause, en menant 15-13 et en s’appuyant sur un alignement efficace et des ballons portés toujours bien construits.

Grenoble montre enfin ses qualités et affirme des ambitions.

Quelque peu indisciplinés lors du premier acte, les hommes de Nicolas Nadau ont fait preuve de solidarité devant un XV montois qui a opéré des changements par rapport à la semaine passée. Enfin en confiance grâce à ses 10 dernières minutes tonitruantes, le FCG a fait la différence en seconde période en dominant tous les secteurs de jeu. Dans le sillage de son pack, qui a su faire des différences notables, le FCG a rappelé à tout le monde qu’il est un favori naturel aux phases finales de fin de saison, malgré un début de saison clairement manqué. Au delà d’une simple victoire de prestige ce jeudi soir, les Isérois ont également obtenu le bonus offensif avec deux nouveaux essais de Séguret (55e) et de Blanc-Mappaz (76e) pour régaler enfin leur public fidèle. En face, les remplaçants Landais n’ont pas su aider leur équipe à relever la tête, Mont-de-Marsan ne parvenant pas ce soir à mettre en place son jeu séduisant. La pression grenobloise était trop forte pour réussir à obtenir un nouveau succès, qui ne remet pas en cause le très bon début de saison des Landais ni même leur place au sommet de la Pro D2.

Grâce à cette troisième victoire à domicile, Grenoble sort un peu du ventre mou au classement et remonte provisoirement à la 8e place (28 points). Mais pour poursuivre leur bonne série les hommes de Nicolas Nadau doivent l’emporter à nouveau, dès vendredi prochain (20h45), sur la pelouse de Bourg-en-Bresse, pour la dernière journée des matchs allers. Pour le Stade Montois, cette troisième défaite de la saison n’empêche pas les Landais de conserver leur première place, fort de leur avance de 6 points sur Oyonnax. Mont-de-Marsan va maintenant tenter de relancer une nouvelle série positive avec la réception de Colomiers, jeudi prochain (20h45), pour décrocher le titre honorifique de Champion d’automne.