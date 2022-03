Provence fait chuter Bayonne à l’issue d’un match spectaculaire !

6 à 4, ce n’est pas le résultat d’un set de tennis mais bel et bien le tableau final des essais marqués lors de ce match d’ouverture de la 23ème journée de PRO D2 qui aura tenu toutes ses promesses. Alors que les deux formations avaient beaucoup d’ambitions à l’occasion de ce duel, et bien elles n’ont pas hésité à proposer du jeu, quitte à se faire à prendre à revers. Ce qui a donc donné une partie plus que plaisante, où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, souvent en venant mettre la pression sur les renvois, mais surtout en profitant des scories. Et Aix a été plus réaliste.