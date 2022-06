Le 27 août prochain, le coup d'envoi de la Pro D2 sera sifflé. Neuf mois d'intense compétition attendent les 16 clubs cette saison. Avant d'entamer les 30 matchs, les différentes équipes se préparent à leur façon.

Ils sont déjà d'attaque

Neuf clubs ont déjà entamé leur reprise. Non-qualifiés en barrage la saison dernière, Agen, Aurillac, Béziers, Grenoble, Montauban, Provence Rugby, et Vannes ont tous rechaussé leurs crampons avant le mois de juillet. S’ajoutent également Carcassonne et Colomiers qui malgré leur parcours en phase finale ont repris les 27 et 28 juin. Pour ces équipes, l’objectif est surtout de démarrer fort la préparation.

À Agen par exemple, l’accent est mis sur le physique et les skills : “ Cette préparation va durer 15 jours. Ensuite, on va commencer à avoir des recrues arrivées et au fur et à mesure, on va les intégrer dans le groupe. Le mois de juillet, va être le plus important car l'effectif sera le plus complet, il nous manquera seulement nos internationaux. Le physique restera durant toute la préparation un point important que je souhaite appliquer. Les sessions seront toujours alternées entre des périodes de repos et d'entraînement afin de ne pas les fatiguer, ni les blesser. On souhaite travailler sur de la fraîcheur et pas de la fatigue.” explique le manager agenais Bernard Goutta.

Biarritz et les promus débuteront début juillet

Le BO avait besoin de se régénérer. Après une saison éreintante, les hommes de Shaun Sowerby seront de retour à l’entraînement le 7 juillet. Les Basques enchaîneront au mois d'août avec un stage à Saint-Lary et deux matches amicaux face à Pau (12 août) et les Ealing Trailfinders (week-end du 18 août). Les Anglais ont terminé premiers de la deuxième division anglaise. Même tendance pour les promus, où Massy et Soyaux-Angoulême retrouvent la Pro D2 cette saison.

Pour digérer leur saison réussie en Nationale, Franciliens et Charentais reprendront en même temps le 4 juillet. Dernier club à reprendre l'entraînement, Mont-de-Marsan commencera sa préparation le 11 juillet. Le temps de digérer la finale et le barrage d'accession perdus au mois de mai.

Le programme des matchs amicaux

Agen : contre Béziers le 10 août ; contre Angoulême le 18 août

Aurillac : contre Massy le 29 juillet ; contre Nevers le 5 août ; contre Mont-de-Marsan le 12 août.

Béziers : contre Grenoble le 5 août, face à Agen le 10 août

Biarritz : contre Pau le 12 août à Saint-Lary ; contre Ealing Trailfinders le 18 ou 19 août.

Carcassonne : contre Provence Rugby le 4 août au Barcarès (66) ; contre Provence Rugby le 11 août au Pontet (84).

Colomiers : à Soyaux-Angoulême le 5 août ; à Bayonne le 12 août.

Grenoble : à Béziers le 5 août ; contre Oyonnax le 12 août

Massy : à Aurillac le 29 juillet ; à Marcq-en-Baroeul le 12 août ; au Stade français le 19 août.

Mont-de-Marsan: non défini

Montauban : à Narbonne le 5 août ; contre Perpignan le 12 août ; contre Castres le 19 août.

Nevers : face à Aurillac le 5 août ; face à Vannes le 13 août.

Oyonnax : face à Grenoble le 12 août ; face à Valence-Romans le 18 août à Aubenas (07)

Provence Rugby : contre Carcassonne le 4 août au Barcarès (66) ; contre Carcassonne le 11 août au Pontet (84).

Rouen : non défini

Soyaux-Angoulême : contre Colomiers le 5 août ; contre Agen le 18 août.

Vannes : à Rouen le 6 août ; contre Nevers le 13 août ; contre un adversaire à définir le 19 août.