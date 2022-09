Même s'il est encore tôt, quel regard portez-vous sur votre début de saison ?

On a fait un bon match contre Nevers et un très mauvais match contre Carcassonne, c'est un début de saison un peu mitigé.

Justement, après cette défaite à Carcassonne, comment s'est déroulée la semaine de préparation pour le derby ?

La semaine a été très studieuse. On a bien travaillé et surtout on s'est dit les choses en début de semaine. C'était important d'avoir cette discussion après le mauvais match de la semaine dernière. On a pu se regrouper, se resserrer pour préparer le gros match de demain parce que ça va piquer fort contre Agen.

Y a-t-il eu des consignes spécifiques ?

Des consignes spécifiques pas vraiment, mais il y a des choses qui ont été régulées, retravaillées par rapport au mauvais résultat obtenu à Carcassonne. On s'est concentré sur des choses qu'on sait faire, les basiques de notre sport.

Quel est l'état d'esprit du groupe à l'approche du derby face à Agen ?

On attend le match de demain avec impatience. On veut se rattraper contre Agen, je sais pas quel sera le résultat final mais on a énormément envie de jouer et de se donner jusqu'à la fin.

Selon vous, quelles seront les clés du match ?

Les clés du match on les connaît. Comme nous, Agen a perdu la semaine dernière et ils vont proposer un gros combat, une bonne défense et du jeu au pied. A nous de répondre par les fondamentaux de ce sport, le combat, les rucks et la défense.

Dans un championnat aussi serré que la Pro D2, est-ce que ce derby est déjà décisif dans la course aux phases finales ?

Décisif je sais pas, parce que comme vous dites c'est serré, tout le monde peut gagner partout. En tout cas, ça va conditionner nos futurs matchs. Si on gagne, on va retrouver de la confiance et on pourra travailler sereinement pour aller à Béziers la semaine prochaine, qui sera encore un gros match mais totalement différent de celui contre Agen. Par contre si on perd, oui on aura la tête au fond du sceau.

Après un tel recrutement, ressentez-vous plus de pression que la saison dernière ?

Je ne pense pas, je trouve que les coachs ont fait un très bon recrutement. Il y a de très bons joueurs qui sont arrivés. Ca met plus de concurrence entre nous et les entraînements sont logiquement de meilleures qualité. C'est plus difficile pour le staff de faire les feuilles de match, c'est des problèmes de riche. Mais c'est bien, ça pousse le groupe vers le haut.

Propos recueillis par Philippe Girardie