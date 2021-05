"Cette reprogrammation permettra également d'éviter une concomitance avec la finale de la Challenge Cup opposant Leicester au Montpellier Hérault Rugby le vendredi 21 mai à 21h00", a précisé l'instance dans un communiqué.

Après la saison régulière, les barrages de Pro D2 opposent le troisième du classement au sixième et le quatrième au cinquième. A une journée de la fin, Biarritz est assuré de terminer troisième et donc de jouer à domicile.

Le classement peut en revanche encore évoluer pour les trois autres qualifiés, Oyonnax (4e), Colomiers (5e) et Grenoble (6e) qui a un match en retard.

Le vainqueur de chaque barrage affrontera lors des demi-finales le 30 mai (15h30 et 18h00) l'un des deux premiers de la saison régulière, à savoir Perpignan et Vannes. Du fait de leur classement, Perpignan et Vannes recevront.

Le vainqueur de la finale, programmée le 5 juin (17h30) à Montpellier, sera sacré champion de Pro D2 et accédera au Top 14. Le perdant affrontera le 13e et avant-dernier de Top 14 lors d'un barrage d'accession/relégation pour tenter de grimper dans l'élite.