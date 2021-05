Suite à la vague covid qui a touché le club, comment se porte votre effectif ?

Des faits que l’on ne maîtrise pas nous sont tombés dessus et compliquent un peu notre préparation. Mais ce ne sont pas des excuses. D’ailleurs, les joueurs se sont bien préparés avec beaucoup d’enthousiasme. Ils sont prêts à se rendre à Oyonnax relever ce challenge et ils savent très bien que nous avons une très belle opportunité qui se profile samedi avec un bel événement. On est très déterminés.

Cette coupure forcée ne vous a pas permis de disputer la dernière journée. Craignez-vous un manque de rythme ?

Je ne crains rien avec notre équipe. Nous avons occulté les facteurs sur lesquels nous n’avons aucune emprise. Avec les coaches Fabien et Guillaume, nous avons travaillé sur ce que nous sommes capables de maîtriser : un travail physique intense pour disputer un match à haute intensité sur une surface très rapide. Certains diront qu’il nous a manqué du temps d’entraînements ? Nous en avons fait une force en nous préparons d’autant mieux. Nous n’allons pas pleurer en disant que nous sommes amoindris. Nous sommes heureux. Ne vous inquiétez pas, nous serons prêts pour l’événement de samedi 13h05.

Ces phases finales sont-elles déjà une récompense de la régularité du club qui était aussi premier du classement lors de la saison passée avant son arrêt ?

Je parlerai plutôt d’une belle opportunité plutôt que de récompense. Ce défi vient valoriser tout le travail qui a été effectué par l’ensemble du club lors de ces dernières années, et je pense à tous les gens qui se battent au quotidien pour que notre club existe à ce niveau-là. Quant à ce qui s’est passé la saison dernière, il ne faut plus en parler.

" On ne veut pas que ça s’arrête samedi "

Avez-vous digéré vos deux dernières défaites qui vous coûtent une réception lors de ces barrages ?

Recevoir en barrages aurait été une belle récompense pour l’ensemble du club, notamment toutes celles et ceux qui sont dans l’ombre. Malheureusement, l’image montrée à Soyaux-Angoulême ne nous correspond pas et on a pas su se rattraper contre Aurillac. On a beaucoup travaillé à partir de ces deux derniers matches qui doivent rester dans un coin de nos têtes afin d’être plus performants et dépasser nos scories. Maintenant, on a confiance en ce groupe qui est capable d’élever son niveau de jeu. On est focalisé sur notre performance à venir. Ensuite, peut-être qu’à l’extérieur, ce rôle d’outsider moins attendu que les autres nous va bien mais on ne doit pas se contenter d’être là. On est des compétiteurs et on ne veut pas que ça s’arrête samedi. On n’a pas les mêmes prétentions et ambitions que Perpignan, Grenoble ou Oyonnax. Mais pourquoi n’aurions-nous pas les mêmes objectifs ? On va à Oyo pour combattre.

Plusieurs de vos joueurs se sont teintés les cheveux comme des Juniors en phases finales. Qu’en pensez-vous ?

(Un sourire) Sans avoir l’insouciance de la jeunesse car nous évoluons dans un monde professionnel, on a envie de vivre nos plus belles années, comme quand on était Juniors. On a la même envie, les mêmes rêves. J’espère que nous aurons cet état d’esprit, cette envie commune de partager au cœur de notre bande de copains. On doit être capables de se créer des souvenirs qui soient fabuleux.

Se déplacer à Oyonnax puis éventuellement à Perpignan ressemble à un parcours du combattant. Est-ce aussi une source de motivation ?

On ne voit pas plus loin que le déplacement à Charles-Mathon. On est pragmatiques et on n’a pas d’interdits. La pression sera sur les épaules d’Oyonnax car nous ne sommes pas profilés pour viser le Top 14. Pour exister samedi, il faudra réaliser une performance et un exploit contre un ancien pensionnaire de l'élite. Mais ces événements ne sont que du bonheur même si nous ne devons pas avoir la tête dans les nuages.