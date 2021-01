Comment avez-vous vécu ce match ?

Cela a été très dure physiquement, Colomiers est une grosse équipe. Même si cela s’est passé comme ça à la fin, une victoire reste une victoire, surtout à l’extérieur. Sans les supporters ce n’est pas du tout pareil mais c’est la première fois que Biarritz arrive à gagner ici, à Colomiers et ça nous fait du bien. On garde les pieds sur terres car on a encore un match contre eux la semaine prochaine.

Avec cet essai sur la dernière action, c’est la victoire de l’équipe qui avait le plus envie ?

Je pense que ce match on l’a dominé. On prend un maul de 15 mètres à la 70ème mais avant ça, je pense qu’on a tenté un peu plus qu’eux. C’est comme ça le rugby, parfois on a un coup de chance. Plusieurs équipes ont eu ce coup de chance contre nous et cette fois cela fait du bien que ce soit pour nous, pour une fois.

C’est la 4ème victoire d’affilé que vous gagniez à l’extérieur, et vous êtes troisième du classement, pensez-vous à la demi-finale ?

Non, pas du tout. On pense au prochain match contre Colomiers. Pour arriver aux phases des demi-finales, il faut battre les équipes qui sont devant et derrière nous. Chacune d’elles sont capables de faire des gros matchs et de surprendre les autres. On va prendre les matchs les uns après les autres. On va regarder les vidéos pour se préparer au mieux pour celui qui arrive parce que je sens que Colomiers va venir tout donner et on sera prêt pour ça.