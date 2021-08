Pouvez-vous nous résumer la préparation montoise ?

On a attaqué les entraînements fin juin. On a fait une semaine de stage assez physique au Cap-Ferret (Gironde). Ensuite, on a enchaîné avec deux semaines de préparation sur Mont-de-Marsan, avant une coupure et une semaine de stage à Millau. À la fin, on a eu notre premier match amical contre Béziers. On a enchaîné avec notre deuxième match contre Agen, tout en continuant la prépa’ et en mettant la stratégie un peu plus en avant que sur les dernières semaines.

Vous êtes prêts physiquement ?

On a accentué les séances sur le rugby mais on continue à faire de la préparation physique. On fait quand même de bonnes semaines, même en ayant eu les matchs amicaux en fin de semaine. Ça progresse, chaque semaine, on rajoute un truc donc c’est en bonne voie.

Parmi les choses à ajouter, il y a ces nouvelles règles…

On a eu tout un briefing sur les nouvelles règles, après avec les matchs amicaux, on pensait qu’on les aurait plus vues. On a vu que les arbitres étaient très pointilleux, surtout dans la zone de marque pour que le premier soutien reste bien debout. On s’est fait pénaliser sur ça plusieurs fois lors du match contre Béziers. Concernant la règle du jeu au pied, on n’a pas vraiment eu le cas. Je pense qu’ils (les arrières, ndlr) vont s’adapter au fur et à mesure des matchs.

Vous êtes revanchards par rapport à la saison dernière ?

Peut-être pas revanchards mais on a à cœur de bien faire cette saison par rapport à l’année dernière. On s’est fait peur l’année dernière en mettant le club en bas du classement. Le groupe est assez jeune donc je pense que ça leur a fait réaliser que c’était important de s’envoyer pour gagner les matchs. Quand on est en fin de classement, les semaines sont plus longues et la pression est réellement sur les épaules.

L’année dernière, vous vous étiez rassuré grâce à vos « gros »…

Oui, cette saison cela va être une des clés dans ce championnat de Pro D2. Pour exister, ça passera forcément par devant, avoir une bonne conquête.

Quel va être l’objectif justement cette année ?

Pour l’instant, on va prendre bloc par bloc. On va se concentrer sur nous et on va essayer de ne pas répéter les erreurs de l’année dernière. Selon les résultats, faire le mieux possible pour viser un top 6. Mais surtout éviter la zone du bas du classement parce que jouer le maintien c’est une expérience de vie qui a resserré le groupe, mais ce n’est pas non-plus l’expérience la plus agréable.

Comment y parvenir ?

À nous de commencer le championnat comme il faut, en commençant par gagner nos matchs à domicile, avant d’aller chercher des résultats à l’extérieur. Ça ne va pas être simple, mais avec l’expérience de l’année dernière, ça a fait grandir le groupe. On part sur de nouvelles bases avec un coach supplémentaire qui gère le système de jeu.

Plus personnellement, vous avez été blessé la saison dernière. L’objectif, c’est de revenir fort ?

Oui, ma saison l’année dernière a été tronquée avec une blessure pendant la préparation. Du coup, j’ai à cœur de rentrer dans le roulement complètement pour apporter mon expérience et pour faire une saison complète.

Vous avez été capitaine des deux matchs amicaux…

L’année dernière, ça n’a pas été simple d’intégrer le groupe vu que j’ai été blessé. Mais du coup, le staff m’a fait confiance, ils m’ont donné un rôle l’année dernière pour aider sur la touche. Donc je n’étais pas coupé du groupe et je suis intégré. Maintenant, il faut faire une meilleur saison et moi être un peu plus leader vu qu’on a un groupe assez jeune.

Propos recueillis par Yanis GUILLOU