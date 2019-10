Provence Rugby - Oyonnax

Les Provençaux se sont fait très peur la semaine dernière à domicile contre Colomiers. En effet, Jules Soulan a bien failli donner la victoire aux siens dans les arrêts de jeu. Cette semaine, la même scénario est à éviter car les Oyomen ne se feront pas prier pour gagner à Maurice David. À l’aube de la trève, ces derniers tenteront à coup sûr de réaliser une belle performance pour revenir sur les pas de Grenoble au classement.

Notre pronostic : Victoire de Provence Rugby, point de bonus défensif pour Oyonnax

Rouen - Carcasonne

Défaits 18-12 à Béziers , Rouen s'est accroché au point qu'ils ont manqué un bonus défensif précieux d'un petit point. A domicile, la seule défaite enregistré remonte au 30 août dernier face à Aurillac lors de la deuxième journée. Depuis, les Normands ont fait tomber Perpignan et Valence-Romans à Jean Mermoz. Cette équipe rouennaise a besoin de points pour se donner un peu d'air. L'US Carcassonne tire un bilan global positif (quatre victoires, deux défaites). Solide à Albert Domec, les déplacements sont plus compliqués avec une seule victoire chez le promu. Si l'effectif a tourné à Oyonnax, les Jaunes et noir devraient récupérer les cadres et notamment le meilleur réalisateur Gilles Bosch.

Notre pronostic : Rouen l'emporte, Carcasonne prend le bonus défensif

Colomiers - Valence-Romans

Les Columérins sortent d'une défaite serrée à Provence et juste avant cela d'une victoire sans avoir encaissé de points contre Rouen. Face à l'autre promu Valence-Romans, une victoire bonifiée permettrait de passer dans le premier tiers du classement. Mais en face, Valence attend toujours sa première victoire et n'hesitera pas à lacher les chevaux avant la semaine de repos. Avec deux points seulement, le VDVR doit réagir rapidement. Colomiers est supérieur et devrait finir en trombe.

Notre pronostic : Colomiers avec le bonus offensif

Biarritz - Béziers

Match du haut de tableau. Béziers, dauphin, et Biarritz a une longeur des Héraultais s'affrontent. L'ASBH est l'équipe la plus en forme sur les cinq derniers matchs : cinq victoires et un bonus contre Provence. Mais de l'autre côté, Biarritz est très costaud à domicile. Mont-de-Marsan, Vannes mais aussi Oyonnax se sont inclinés à Aguilera. Une rencontre trés indécise est donc prévisible. Biarritz devancerait Béziers au classement avec une victoire mais Béziers va s'accrocher.

Notre pronostic : Biarritz mais Béziers prend le bonus défensif

USAP - Mont-de-Marsan

Les Perpignanais sont invaincus à domicile cette saison. Surtout, ils sont en pleine confiance grâce à leur victoire bonifiée contre le SA XV puis la belle performance à Aurillac la semaine dernière. Le but est évidemment de l’emporter si possible avec le bonus afin de montrer qu’il faudra bien compter sur les Catalans cette saison. Côté Montois, le succès retentissant contre Montauban peut être le point d’ancrage d’une nouvelle dynamique.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de l’USAP

Soyaux-Angoulême - Aurillac

Soyaux a encore en tête la défaite contre Grenoble lors du dernier match et surtout des trois petits points inscrits. Les Charentais voudront se reprendre devant leur public et prendre des points qui les rapprocheraient un peu plus du haut du tableau. Les Aurillacois, dans une dynamique compliqué, aimeraient eux capitaliser pour le maintien. Sur les trois dernières rencontres, ils ont perdu par vingt points d'écarts. Soyaux semble supérieur et devrait s'imposer.

Notre pronostic : Angoulême l'emporte avec le bonus offensif

Montauban - Vannes

Les Montalbanais n'ont pas su contenir les Montois la semaine dernière (51-13). Résistants une mi-temps, Montauban a sombré en deuxième période. Un manque de rythme évident et prévisible pour les Verts. Pour cette rencontre, ils devraient monter en puissance pour petit à petit retrouver la confiance qui faisait leur force en tout début de saison. Si Vannes est intouchable à domicile, les Bretons voyagent mal. Quatre défaites en quatre matchs et un seul bonus pris loin de leur terres. Si Montauban retrouve son rythme, ils devraient s'imposer au bout.

Notre pronostic : Montauban s'impose, aucun bonus

Grenoble - Nevers

Les Isérois ont frappé un grand coup la semaine dernière en prenant cinq points chez l’ex-leader angoumoisin. Si l’on enlève la défaite inaugurale contre Colomiers, le début de saison grenoblois est idéal. Reste à confirmer dimanche contre des Neversois relancés. En effet, les coéquipiers de Zack Henry enchaînent les bonnes prestations et auront à cœur d’exister au stade des Alpes. Cependant, la dynamique est du côté du leader incontesté.

Notre pronostic : Grenoble avec le bonus offensif