"Il y avait une grosse classe d’écart sur l’intensité. On est tombé sur l’une des meilleures équipes de Pro D2. Je pense qu’Oyonnax sera une équipe redoutable cette année", a commenté avec sincérité Johann Authier après la défaite (53-13) de son équipe, en ouverture de la saison à Charles-Mathon. L’entraineur de Valence-Romans, un ancien de la maison oyonnaxienne, sait apprécier ce qui est fait dans le Haut-Bugey et le temps d’un match à sept essais marqués, Oyo a montré une partie intéressante de son potentiel, certes face à un promu qui ne l’aura que peu inquiété.

Dans les faits, on a déjà pu voir la patte de Joe El Abd, revenu au club dans un rôle de manager et qui peut aussi bénéficier de l’apport de Manny Edmonds comme entraineur adjoint. "On a deux entraineurs qui veulent que l’on mette de la vitesse et du volume dans notre jeu. Les séances d’entrainement sont calées pour ça. On essaie d’asphyxier les équipes adverses. Que ce soit en attaque ou en défense, on met beaucoup de pression", détaille l’ailier Aurélien Callandret. Ce dernier précise d’ailleurs que cette philosophie se traduit au quotidien par des séances intenses, "c’est même plus dur à l’entrainement avec des séances d’une heure qui demandent beaucoup plus d’énergie." La première sortie est une parfaite illustration de ces propos et un pas de plus dans la reconquête d’un public qui sait se montrer exigeant.

Une première qui demande confirmation

La grande question est maintenant de savoir ce que le nouvel Oyonnax sera capable de proposer face à un gros en match officiel. Durant la préparation, le succès contre Grenoble (25-20) avait déjà permis de voir un visage séduisant tandis que la défaite contre le Connacht (13-14) avait tout de même été accompagnée de choses intéressantes, notamment en conquête. L’on attend cette fois une confirmation face à un adversaire d’un calibre supérieur, dès vendredi, toujours dans l’Ain. Nevers se présentera avec une obligation de réagir après son revers au Pré-Fleuri contre Soyaux-Angoulême, l’USON qui est "un prétendant pour le titre et un concurrent direct. Il faudra montrer un autre visage et monter d’un cran. On a besoin de continuer notre progression dans le jeu", confie le manager haut-bugiste Joe El Abd.

Vidéo - Oyonnax prend la première place 03:24

La marge de progression est évidente et identifiable. "Ce qu’il faut que l’on corrige, ce sont les petites fautes techniques. Le système de jeu est en place, à nous d’avoir les bonnes courses, de garder les ballons et de ne pas les jeter n’importe comment", analyse Yohan Le Bourhis. L’ouvreur va plus loin en ajoutant que "parfois il y a des espaces qui s’ouvrent et on a l’impression qu’ils sont bons à jouer alors que ça se referme au dernier moment. C’est là que l’on a un peu de déchet. Il faut calmer cette euphorie et la transformer en énergie pour pouvoir réaliser de bons matchs à 100%."

Une palette qui se voudra plus large encore

Chose est sure, il y a moins de questions à se poser dans ce tout début de saison du côté d’Oyonnax, qu’à Grenoble, Nevers ou encore Mont-de-Marsan qui sont en plus des concurrents directs. Joe El Abd travaille pour l’instant dans la sérénité et prévient au cœur de la préparation du prochain rendez-vous, "on parle beaucoup de concentration. On doit se maitriser pendant 80 minutes car l’adversaire aura toujours un moment fort." Et nul doute que les Neversois auront à cœur de briller pour se racheter.

Sans en dévoiler tous les contours, le nouveau projet de jeu des Oyonnaxiens, très enthousiastes depuis la reprise de l’entrainement, n’est d’ailleurs pas figé et le groupe avoue à demi-mots travailler sur quelques surprises afin de continuer à surprendre pendant encore 29 journées, et même plus si affinités.