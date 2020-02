Il est souvent dit que les fondamentaux sont essentiels dans un match de rugby, et cet adage s’est de nouveau vérifié hier soir à Sapiac. Dans un match étriqué, où le spectacle et l’animation dans le jeu étaient faméliques, c’est le combat dans les rucks et la conquête qui a fait basculé le match en faveur de Montauban. Le demi de mêlée de l’USM, Paul Graou, a d’ailleurs confirmé ces propos, après la rencontre : "C’est un match ou il fallait gérer le pack, il n'y a pas eu trop de spectacle, c’était un match fermé. Mais ce soir on est contents du résultat."

Après une première mi-temps plutôt maîtrisée de la part des Grenoblois, il fallait repartir avec de nouvelles ambitions durant le second acte pour l’emporter. "Il faut féliciter les gars pour ce soir on était mal embarqué en première mi-temps, mais ils ont réussi a trouver les ressources nécessaires pour l’emporter finalement assez clairement", Jean Bouilhou, entraîneur des avants de Montauban, à l’issue du match.

Pro D2 - Jean Bouilhou, entraîneur de MontaubanIcon Sport

C’est surtout en mêlée et en touche que les Sapiacains ont réussi à inverser le cours du match. Alors qu’ils avaient perdu près de 75% de leur touche durant le premier acte, ils ont su se ressaisir dans ce secteur pour avoir de bons ballons à jouer et pousser à la faute leurs adversaires. En mêlée, les entrants ont fait du bien et ont permis aux 8 de devant de prendre l’avantage. Que ce soit, Christopher Vaotoa : "Après un match très dur à Aix, on avait à coeur de performer en mêlée, le travail paye" ; le coach, Jean Bouilhou : "Que ce soit grâce à la touche ou la mêlée, on les a acculés en deuxième mi-temps et ça nous a permis d’engranger des points. On a dit aux gars que c’était primordial de faire un gros match devant. On avait ciblé le secteur de la mêlée, on avait d'ailleurs fait un gros match à l’aller dans ce domaine. Et à la fin on a senti une équipe solidaire, qui a mis son empreinte physique avec la conquête. Notre défense a été très bonne. Beaucoup de points positifs sont à ressortir." ; ou encore le numéro 9, Paul Graou : "J’ai senti que les gros prenaient le dessus pendant le deuxième acte, les remplaçants ont fait une grosse entrée."

Tous se rejoignent et admettent que leur succès est principalement dû à une domination dans le combat rapproché. Ils ont bâti leur victoire grâce à ce secteur, notamment en seconde période ou peu d’erreurs ont été commises de leur part, à l’inverse de Grenoble qui s’est trouvé en grande difficulté.

" En tout on fait 20 pénalités sur le match,si on nous avait dit ça avant le match on aurait pas fait 6H30 de bus pour venir "

Stéphane Glas, l’entraîneur grenoblois, s’est montré passablement énervé et déçu envers ses joueurs. S’il estime que la première mi-temps de son équipe n’était pas réussie alors que dire de la seconde. D’après lui : "La première mi-temps ne m’a pas plu mais quand on regarde la seconde on se rend compte qu’elle était pas si mauvaise que ça. C’était d’un niveau affligeant." Malgré un turnover important par rapport à l’équipe qui est sortie victorieuse du match face à l’Usap la semaine dernière, avec 12 changements dans le XV titulaire, les joueurs n’ont pas su montré à leur staff qu’ils pouvaient concurrencer les titulaires : "On a mis des gars qui avaient des choses à prouver, ça ne veut pas dire qu’on va les blacklister mais on a avait des joueurs de qualités sur le terrain qui étaient capable de rendre une copie bien meilleure que ça.". Pire encore, Stéphane Glas estime que c’est l’une des pires soirées de son équipe : "C’est l’un de nos pires matchs de la saison avec celui à Aurillac, mais là-bas l’issue a été plus favorable."

Top 14 - Lilian Saseras et Stephane Glas (Grenoble)Icon Sport

Il pointe du doigt la discipline de son équipe au retour des vestiaires et met en cause la totalité des 23 joueurs présents sur la feuille de match qui ont sombré après le retour des vestiaires : "Au bout de 10 minutes en 2e mi-temps on est déjà à 4 pénalités contre nous, donc on décide de réveiller les troupes et de faire du coaching, mais rien n’y a fait."

Il faudra que les Isérois relèvent vite la tête avec la réception de Biarritz, puis un déplacement à Oyonnax qui s’annonce décisif pour la fin du championnat.

Par Thibaud Gouazé