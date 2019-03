Le match face à Provence rugby (défaite 23-17) a confirmé la mauvaise série de Nevers en Pro D2. Six matches, cinq défaites, une seule victoire. Alors qu’ils ambitionnaient de finir dans les deux premiers au classement pour recevoir en demi-finale, les objectifs ont été revus à la baisse.

Les anciens leaders du championnat ont malheureusement renversé des statistiques qui parlaient pour eux. Avant cette série noire, les hommes de Xavier Péméja marquaient en moyenne 23 points par match et leur solide défense leur permettait d’en encaisser moins de 17.

Pro D2 - Thomas Ceyte (Nevers)Icon Sport

Mais depuis leur déroute à Carcassonne 49-12, rien ne va plus. Les matches se suivent et se ressemblent presque. Nevers cède beaucoup plus facilement et prend, en moyenne toujours, 29 points sur ses rencontres. Les faibles 21 points marqués ne suffisent plus pour pouvoir l’emporter.

Une stérilité offensive

L’une des explications qui peut expliquer ces problèmes offensifs est sans doute l’absence de Josaia Raisuqe. Après un plaquage dangereux en début de match face à Soyaux Angoulême (défaite 40-15) il écopera d’une suspension de cinq matches.

Pro D2 - Maxence Barjaud (Nevers)Icon Sport

La rencontre précédente face à Carcassonne, l’ailier n’était pas dans le groupe et son équipe prendra également 40 points. La suite on la connait, une seule victoire. La prochaine sortie ne sera pas des plus simples à Oyonnax. Toujours sans l’ailier Fidjien.

Par Dylan Munoz