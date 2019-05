Le scénario de cette finale superbe, haletante jusqu'à son dénouement, dit exactement cela. À six minutes du coup de sifflet final, le speaker du stade du Hameau annonçait : "Pour laisser les joueurs effectuer leur tour d’honneur au terme de la rencontre, merci de ne pas envahir la pelouse". L’Aviron bayonnais était encore mené de cinq points et rien, si ce n’est un nouvel et improbable miracle, ne pouvait l’envoyer en Top 14 tant la supériorité physique du CABCL semblait évidente.

Mais une poignée d’instants plus tard, le peuple basque se moquait des demandes officielles de la LNR pour célébrer le dénouement inouï de cette finale avec ses hommes. Le terrain palois était à moitié ciel et blanc quand la Peña Baiona résonnait dans tout le Béarn. Comment diable ces irréductibles Basques ont-ils pu encore une fois renverser des montagnes, en l’occurrence la plus grande de la saison en Pro D2, et s’offrir un ticket pour l’élite ? Pour le vivre et le comprendre, Midi Olympique consacre une large place à ce dimanche à part, pour un peu qu'on ait le coeur basque.

