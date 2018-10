Pro D2 - Amédée Domenech (Montauban) : "J'ai eu ma revanche"

Rugbyrama : Amédée, que retenir de cette rencontre ?

Amédée Domenech : Nous étions venus avec des ambitions mais voilà Brive est une très belle équipe, armée dans tous les secteurs. Ils ont su concrétiser leurs temps forts et de notre côté nous avons été dans l'incapacité de scorer. Il faut cependant retenir un point positif : on ne prend pas d'essais. L'équipe a montré des valeurs en défense, choses perdues depuis les derniers matchs. C'est bien. À la fin du match, j'étais persuadé sur mon banc de touche que nous allions au moins prendre un point de bonus défensif. Il reste du travail.

C'est donc les regrets qui prédominent notamment sur l'épilogue de la rencontre ?

A.D : Non, car il faut prendre quelque chose bien avant. Il ne faut pas oublier que Brive redescend de Top 14. C'est une équipe qui est en place défensivement. Le résultat final est logique. Nous n'avons pas su être patients contrairement à eux. Il y a eu beaucoup de ballons tombés et nous n'avons pas respecté le plan de jeu.

Considérez-vous cependant que c'est votre meilleur match à l'extérieur de la saison ?

A.D : C'est le meilleur match mais on le perd...Mais c'est vrai que sur l'engagement nous avons répondus présents. De toute façon face à cette équipe, si tu n'es pas à 10 000 %, tu en prends cinquante. Nous sommes arrivés avec nos armes. Ce qui résulte de cette opposition constitue une bonne marge de travail pour nos trois prochains rendez-vous qui vont être capitaux.

Prendre zéro point sans encaisser d'essais, est-ce rageant ?

A.D : Non. Cela veut dire que nous avons fait trop de fautes, moi le premier.

Ressentez-vous de l'émotion avec votre frère (Florent, qui est rentré en cours de jeu et a été formé à Brive puis à Malemort, N.D.L.R) d'avoir jouer sur ce terrain ?

A.D : De l'émotion...Quand je suis parti d'ici (en 2007, N.D.L.R), on m'a mis dans un petit sac et au fond d'une poubelle. Ce jeudi, j'ai eu ma revanche. Je suis rentré sur la pelouse par une belle porte. Après je m'en fiche, Florent était plus ému. Ce qui compte pour moi c'est que ma famille ait été là. J'ai une petite pensée pour ma mère qui a toujours fait en sorte que l'on soit habillé pour jouer au rugby à Brive. Elle était heureuse que je joue à Montauban avec Florent. Aujourd'hui, on est rentré sur le terrain pour elle.

L'ovation à votre sortie du terrain à la 63ème minute vous a-t-elle fait chaud au cœur ?

A.D : Bien sûr, il n'y a pas que des gens idiots en tribunes. Je me permets de dire cela car j'en ai vu quelques uns qui ont beaucoup insulté Saïd Hirèche. Ça m'a fait un peu de la peine de voir des gens de Brive insulter Saïd avec qui je m'entends bien et qui est un très bon capitaine pour moi. J'aime Brive, j'y ai passé 25 ans de ma vie et c'était super. Mais mon club, c'est Montauban. J'ai tout gagné avec ce club, et j'y resterai.

Pas d'amertume donc ?

Non, non. Je le répète mais j'ai passé de très belles années dans ce club. Je suis arrivé jusqu'en professionnel et on m'a dit que je n'avais pas le niveau. J'ai alors pris une autre direction en allant au Bugue en Fédérale 1. J'y ai rencontre Enzo Hervé (demi d'ouverture de Brive sur le match, N.D.L.R). Il avait 12 ans et ça m'a fait plaisir de le revoir ce soir. C'est un gamin qui est pétri de talent et j'espère que Brive en fera une belle pépite. Il y a beaucoup de pépites ici qui n'ont pas su prendre leur envol.

Propos recueillis par Enzo Diaz