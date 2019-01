Nevers reprend les rênes du championnat, Béziers fait chuter Brive, Colomiers grand perdant du soir

Aurillac - Colomiers : 23-18

Aurillac domine Colomiers et remporte le match de la peur! (23-18). Sévèrement battus le week-end dernier sur la pelouse de Montauban à Sapiac lors de la 18e journée, les Aurillacois devaient réagir dans leur antre de Jean Alric face à Colomiers, un adversaire direct pour le maintien. Malmené en début de rencontre par l'envie columérine, Aurillac a rapidement été mené au score notamment grâce à un essai de Macovei (22e) et une pénalité de Girard (36e). Seul deux pénalités de Segonds (30e, 39e) ont permis aux Cantaliens de rester dans la partie à la pause (6-10).

De retour des vestiaires, Aurillac va profiter des travers de Colomiers pour reprendre les devants. Réduits à quatorze après le carton jaune de Kaméa (42e), les joueurs de Julien Sarraute vont subir les assauts répétés d'Aurillac et craquer à deux reprises: Une première par McPhee (50e) sur un superbe service de Valentin et une seconde par Roussel (62e) tout en puissance.

Le carton rouge infligé à Nouhaillaguet (68e) pour un mauvais geste à la tête sur Bézian et l'essai de Voretamaya (79e) pour Colomiers ne vont rien changer à l'issue de la rencontre... Aurillac remporte le match de la peur (23-18) et s'offre un bol d'air dans la course au maintien. Colomiers se console avec un bonus défensif mais compte désormais huit points de retard sur le premier non-relégable...

Vidéo - Aurillac domine Colomiers et remporte le match de la peur ! 01:08

Bourg-en-Bresse - Barritz : 29-27

Après avoir plutôt bien voyagé pour démarrer 2019 en s'imposant à Massy (20-29) puis en décrochant un point de bonus défensif à Provence Rugby lors d'un court revers (12-11) le week-end passé, Bourg-en-Bresse avait à cœur de confirmer à domicile. Après s'être offert le scalp du voisin Oyonnax pour leur précédente réception fin 2018 (21-17), les Bressans recevaient un autre prétendant au Top 6. Biarritz de son côté restait sur un succès bonifié face à Massy (36-12). Soucieux de rester au contact des places qualificatives, Biarritz a mieux démarré la rencontre.

Maxime Lucu a ouvert le score au pied (0-3,3) avant que Mathis Viard, le buteur de Bourg-en-Bresse ne lui réponde (3-3, 19). Mais, Maxime Lucu a pris le meilleur en passant deux pénalités coup sur coup (3-9, 25). Biarritz a alors pris l'ascendant dans l'efficacité. Sur un éclair de génie de Maxime Lucu qui a trouvé au pied Leone Ravuetaki sur l'aile droite, Biarritz a fait un premier break avec la transformation de Maxime Lucu (3-16, 27). Mais Bourg-en-Bresse a vite réagit par Fabien Perrin en conclusion d'une excellente phase collective.

Mathis Viard a transformé (10-16). En fin de premier acte, les Bressans étaient plus en cannes. Gauthier Bruté De Remur a permis à Bourg-en-Bresse de recoller, Mathias Viard en transformant de basculer en tête à la pause (17-16). Dans le second acte, Maxime Lucu a toujours la mire réglée (17-19, 47). En fin de match Biarritz a déroulé, misé sur son buteur Maxime Lucu qui a encore claqué des points dont un drop. Puis, Uwanakoro Tawalo a pensé mettre les Basques à l'abri (20-27).

Le coup de pied parfait de François Bouvier pour Bourg-en-Bresse a cependant permis au promu de rentrer dans le bonus défensif (23-27). Puis par deux nouvelles pénalités, François Bouvier a offert la victoire aux siens (29-27). Un succès très important pour les Bressans dans leur quête du maintien. Biarritz repart lui avec le point du bonus défensif.

Vidéo - Bourg-en-Bresse a su être patient pour venir à bout de Biarritz 03:01

Carcassonne - Montauban : 5-20

Succès précieux des Montalbanais (20-5) face à Carcassonne, confirmant le redressement en cours des Tarn-et-Garonnais depuis quelques semaines. Après un premier acte sans rythme, dominés par des Audois maladroits face au vent, Montauban a assuré l'essentiel. En s'appuyant sur le pied de Jérôme Bosviel particulièrement inspiré sur cette rencontre, les visiteurs ont démontré des vertus défensives de qualité. Muselés offensivement, l'USC réagissait juste avant la pause par son centre Dennis Pili (5-6) pour recoller au tableau d’affichage.

Déterminés à faire un coup dans l'Aude, avec l'appui du vent, l'USM s'en remettait à Jérôme Bosviel auteur d'une interception salvatrice pour filer en solitaire entre les poteaux (5-15). Le calvaire des locaux se poursuivra avec une nouvelle réalisation de Maxime Salles profitant d'un judicieux service au pied de Thomas Fortunel (5-20). Montauban se relance idéalement dans le championnat avec ce deuxième succès à l'extérieur des Tarn-et-Garonnais permettant de revenir en milieu de tableau alors les hommes de Christian Labit décevants à plus d'un titre, ont peut-être vus leurs derniers espoirs d'entrer dans le peloton des qualifiables s'envoler après ce nouvel échec à Albert-Domec.

Vidéo - Montauban signe un succès précieux contre Carcassonne 03:00

Massy - Nevers : 6-30

Nevers coule Massy et reprend le fauteuil de leader ! Dans ce choc des extrêmes de la 19e journée, l'USON n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge massicoise. Malgré une défense solide et une mêlée conquérante en première période, le RCME a finalement craqué face à l'épouvantail de cette Pro D2. Patients et appliqués, les hommes de Xavier Péméja ont inscrit trois essais par l'intermédiaire de Nasoni Naqiri (19e), Josaia Raisuqe (56e) et Thomas Ceyte (68e). Stérile, l'attaque du RCME n'est elle jamais parvenue à trouver l'en-but malgré de sérieuses occasions.

Les Neversois réalisent l'opération parfaite grâce à un succès bonifié et prennent quatre points d'avance sur leurs poursuivants bayonnais et oyonnaxiens. Pour Massy, l'hypothèse d'un maintien s'est considérablement réduite ce vendredi. Avec les victoires d'Aurillac, Bourg-en-Bresse, Provence Rugby et Montauban, les protégés de Didier Faugeron compte désormais dix-sept longueurs de retard sur le premier non-relégable. Un gouffre, à onze journées du terme de la phase régulière.

Vidéo - Nevers coule Massy et reprend le fauteuil de leader ! 02:54

Mont-de-Marsan - Provence Rugby : 16-20

Provence Rugby fait tomber le Stade-Montois. lls ont longtemps couru après, les Provençaux tiennent enfin leur première victoire de la saison à l'extérieur. Un succès précieux dans la course au maintien, d'autant plus que les hommes de Jamie Cudmore sont allés le chercher sur la pelouse du Stade-Montois, jusqu'alors invaincu sur sa pelouse. Les Provençaux ont bien entamé cette rencontre, agressifs en défense et souverains en conquête. Des efforts récompensés dès la 3e minute de jeu par un essai de Taumalolo.

Les Montois ont répondu par De Nardi dix minutes plus tard, mais Aix a conservé la tête grâce au pied de Massip. les Montois ne sont jamais parvenus à mettre leur jeu en place et ont beaucoup pesté contre les décisions du corps arbitral. Pas quoi priver Provence Rugby de sa joie de victoire. Aix qui fait un grand pas vers le maintien avec ce succès.

Vidéo - Un succès de Provence Rugby sur Mont-de-Marsan synonyme de grand pas vers le maintien 02:03

Béziers - Brive : 29-20

Béziers a remis la marche avant en s’offrant un cador de ce Pro D2. Sans sa charnière habituelle Pic-Suchier ni son capitaine Jonathan Best et malgré la blessure de Jean-Baptiste Barrière (épaule) tôt dans la partie, l’ASBH a su faire front et retrouver le chemin de la victoire.

La différence s’est faite en première période (23-10) grâce notamment à des essais de Karl Wilkins (28e) et Wesley Douglas (36e), qui ont fait écho à celui de Thomas Acquier pour Brive (24e), et un excellent Jérôme Porical au pied. Les efforts des Coujoux pour renverser la vapeur en seconde période n’ont pas suffi, deux pénalités de Porical dans le dernier quart d’heure leur enlevant le bonus défensif.