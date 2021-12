" Je vois des similitudes entre notre équipe et celle qui est allée jusqu’à la finale d’accession en 2017 ", analyse Maxime Mathy, trois-quart centre qui dispute sa septième saison à Montauban. Après trois saisons compliquées, à se battre dans le bas du classement, ou dans le ventre mou, l’USM est de retour sur le devant de la scène en Pro D2. Actuellement 6e, les Montalbanais sont dans le wagon des phases finales depuis la première journée. Mais après un début de saison canon, quatre victoires en quatre matchs lors du premier bloc, les Tarn-et-Garonnais accusent le coup.

Les trois dernières rencontres se sont soldées par deux défaites à l’extérieur et un match nul à domicile. " On a des difficultés sur les matchs à l’extérieur depuis plusieurs semaines, mais on arrivait à compenser avec nos matchs à Sapiac. Parce qu’à domicile, on est très solides depuis le début de la saison, on a montré qu’on était sérieux. On fait partie des rares équipes à être encore invaincu à la maison. Mais contre Grenoble, on a concédé le match nul. C’est ce qui fait qu’on est dans une petite série sans victoire ", déclare Florent Wieczorek, entraîneur des avants de Montauban. Avec seulement deux points glanés sur quinze possibles, les « vert et noir » ont été dépassés par Nevers (5e) au classement.

Et derrière, plusieurs équipes ont pu profiter de cette baisse de régime pour se rapprocher. " Les équipes qui sont derrière nous comme Carcassonne, Grenoble, Aurillac se sont rapprochées. C’est dommage parce qu’on avait un petit matelas d’avance et maintenant, il n’y a plus que quatre points sur la septième place, témoigne le centre montalbanais. C’est à nous de refaire cette petite avance pour continuer de rester dans les six premiers et de ne pas se mettre en danger. Parce que derrière ça grappille des points partout, et ça revient très fort. " Et ça l’USM va en avoir l’occasion lors du dernier match de l’année comme l’explique l’entraîneur des avants. " Sur la dernière journée, on reçoit Aurillac, les autres équipes jouent soit à l’extérieur soit en confrontation directe. Il faut profiter de cette occasion pour refaire le trou. "

Attention à l’indiscipline et au déplacement

Pour espérer rester dans le wagon des phases finales, Montauban va devoir régler deux problèmes : son indiscipline et ses matchs à l’extérieur. Depuis le début de la saison, les Sapiacains totalisent un total de 14 cartons, dont 4 rouges. " On est l’équipe qui prend le plus de rouge. C’est difficile d’évoluer autant en infériorité numérique, regrette Maxime Mathy. Même si sur certains matchs, on arrive à s’en sortir, il faut absolument gommer ça. Même si c’est dommageable, il y a quand même un petit aspect positif. Évoluer autant à 14 ou même à 13 ça nous soude et nous rapproche davantage. "

Pour ce qui est des matchs à l’extérieur, les Montalbanais ont gagné les deux premiers et depuis plus rien. " On a perdu la recette des matchs à l’extérieur. On a les capacités, on a les joueurs qu’il faut, on a tout pour bien faire. Il faut qu’on arrive à ramener des points de nos déplacements pour ne pas compter uniquement sur nos matchs à domicile. C’est ça qui va faire la différence sur le long terme ", assure Florent Wieczorek.

Mais si tout n’est pas parfait depuis le début de la saison, les Montalbanais croient au top 6 à la fin du championnat. " Ces dernières saisons, c’était compliqué, mais là, on a vraiment de la qualité, on se bat tous ensemble, on fait les efforts les uns pour les autres. On a retrouvé cet esprit de groupe, d’unité, qu’on avait un peu perdu. On a fait le plus dur en commençant bien la saison, on est dans le top 6, et on a les moyens d’y rester ", affirme le joueur de 28 ans.

Avec huit déplacements et huit réceptions jusqu’à la 30e journée, les Sapiacains ont leur destin entre leurs mains.