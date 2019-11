Connacht 11-42 Leinster

Un match plié à la mi-temps. Tout simplement. Le Leinster n’avait pas envie de traîner vendredi soir et s’est empressé d’aller chercher une victoire bonifiée grâce à l’énorme travail de ses avants. Kelleher et porter, deux joueurs de première ligne, ont chacun marqué un doublé. Le Connacht n’a jamais vraiment existé et les quelques internationaux de retour pour la « Blue Army » ont largement pesé. Le Leinster est injouable en ce début de saison.

Édimbourg 20-7 Newport Dragons

À une semaine du début de la Challenge Cup et un déplacement à Agen, les Écossais se sont rassurés en empochant une quatrième victoire en championnat. Certes, l’opposition était assez faible ce vendredi, mais Kinghorn et les siens ont fait le boulot. Celui-ci a d’ailleurs inscrit un bel essai en début de match. C’est une fois de plus Duhan Van der Merwe qui a tuée la rencontre à l’heure de jeu.

Llanelli 20-17 Trévise

Les Italiens sont passés tout proche du match nul ce qui aurait représenté un authentique exploit. En effet, Tommaso Allan avait fait le plus dur en égalisant à la 78e mais c’est bien Dan Jones qui a offert la victoire aux siens sur le gong grâce à une pénalité pleine de sang-froid. Le bonus défensif est un moindre mal pour les Trévisans qui n’ont pas su gérer leur avance acquise en première mi-temps, notamment grâce à un nouvel essai d’Angelo Esposito.

Zèbre 7-31 Glasgow

Nouvelle leçon reçue par les Italiens à la maison. Malgré le carton rouge contre David Sisi, les Italiens n’ont pas pas fait long feu dans cette rencontre. Horne, Hastings et compagnie ont livré un récital du côté du Stadio Sergio Lanfranchi. Les internationaux sont bien de retour et cela s’est vu tant leur expérience a pesé. Au final, cinq essais inscrits, un bonus offensif engendré et revoilà les Écossais à une victoire du Top 5.

Munster 22-16 Ulster

On attendait un gros affrontement entre deux prétendants au tire, cela a bien été le cas. Dans un match où tous les internationaux étaient de retour, ce sont les locaux qui ont pris l’avantage sur l’Ulster. Trois essais marqués et plus de jeu que prévu finalement dans cette rencontre. En effet, les deux équipes sont réputés pour proposer un rugby lent et clinique, mais les trois-quarts ont pris le match à leur compté. Conway et Scannell y sont chacun allé de leur essai.

Ospreys 14-16 Southern Kings

Dans ce duel entre mal classés, ce sont bien les Sud-Africains qui ont pris le dessus en première période. Menés 0-16 à la 50e, les Ospreys ont tenté de réagir mais sont partis de trop loin malgré deux essais de Morris et Dirksen. En perdant cette rencontre, les Gallois s’enlisent dans le bas du classement, eux qui n’ont gagné qu’une rencontre en début de saison. Les Kings se relancent avec ce premier succès loin de chez eux et vont tenter de remonter au classement.

Cardiff 30-17 Cheetahs

Le carton rouge contre Jasper Wiese à la 14e minute est un tournant dans cette rencontre. Car même si les Sud-Africains ont inscrit deux essais par Blommetjies et le virevoltant Rhyno Smith, c’est physiquement qu’ils n’ont pas soutenu la comparaison. Les Blues ont bien joué le coup en appuyant là où ça faisait mal, c’est à dire sur la conquête. Aucune victoire lors des trois dernières rencontres à l’extérieur pour les Cheetahs qui tombent dans le ventre mou du classement.

Par Mathieu Vich