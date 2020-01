Leinster 54-7 Connacht : Le Leinster écrase tout sur son passage. Ce week-end, c'est le Connacht qui a fait les frais de la puissance des hommes de Leo Cullen. Une première mi-temps à sens unique qui a vu les deux équipes retourner aux vestiaires sur un score de 40-0. Un homme a survolé cette rencontre, Max Deegan. Le troisième ligne centre s'est offert un doublé et a réalisé un 100% en défense avec un 26/26 au plaquage. Cela fait maintenant 10 victoires en autant de matchs pour le Leinster, qui caracole en tête de sa conférence et du Pro 14.

Dragons 25-18 Ospreys : Malgré un essai de George North dès la cinquième minute, les Ospreys n'ont pas réussi a ramener la victoire du terrain de Newport. La faute à une fin de match complètement ratée. Deux essais encaissés dans les dix dernières minutes, qui ont fait basculer la rencontre en faveur des locaux. Deux réalisations du centre Rio Dyer et du pilier Adam Warren. Avec ce nouveau revers, les Ospreys sont bon dernier de la conférence A. Quant aux Dragons, ils sont cinquièmes et font le plein de confiance avant de se rendre à Castres, samedi, pour le compte de la 5e journée du Challenge Européen.

Edimbourg 61-13 Southern Kings : Pluie d'essais à Murrayfield pour cette 10e journée. Edimbourg a ecrasé les Kings avec neuf essais inscrits. Une domination complète bien aidée par l'expulsion du pilier sud-africain Pieter Scholtz dès la douzième minute de jeu, quelques secondes après que son équipe ait ouvert le score grâce à Erich Cronje. S'en est suivi ensuite un cavalier seul des Ecossais, l'ancien Perpignanais Eroni Sau a été particulièrement en vue avec un essai marqué et 114 mètres parcourus ballon en main. Grâce à cette victoire, Edimbourg prend la tête de la conférence B, les Kings ferment la marche.

Zebre 41-13 Cheetahs : C'est le résultat surprise de cette journée, les Italiens n'ont laissé aucune chance aux Cheetahs. Une large victoire qui s'est rapidement dessinée malgré le premier essai pour les Sud-Africains signé Arnoldi. Les Zebre ont rapidement réagi dans le sillage de leur demi d'ouverture Carlo Canna, dans tous les bons coups et en réussite face aux perches. L'ailier Charlie Walker s'est offert un doublé. Un match à cinq points qui permet aux joueurs de Parme de quitter la dernière place de leur conférence, occupée dorénavant par les Ospreys. Les Zebre sont sixièmes de la conférence A, les Cheetahs quatrièmes.

Trévise 19-38 Glasgow : Les joueurs du Benetton Trévise n'ont pas connu pareille réussite que leurs compatriotes des Zebre. Les Trévisans se sont largement inclinés à domicile face à Glasgow. Equipe surprise la saison dernière, Trévise a du mal à confirmer cette saison, seulement sixième de sa conférence avec seulement quatre victoires en dix matchs. Samedi après-midi, ils ont subi la loi des Warriors, une victoire écossaise qui n'a pas mis longtemps à se dessiner avec deux essais en un peu plus de dix minutes. Au delà de l'attaque, c'est la défense de Glasgow qui a fait la différence avec seulement 8% de plaquages ratés sur le match. Les Warriors sont troisièmes de la conférence A.

Ulster 38-17 Munster : C'était le choc 100% irlandais du week-end. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a laissé peu de doutes sur son vainqueur. Malgré le premier essai de la partie inscrit par Shane Daly, l'arrière du Munster, c'est l'Ulster qui s'est largement imposé. Les locaux ont inscrit la bagatelle de cinq essais pour prendre la mesure de leur adversaire. Le demi de mêlée et buteur John Cooney a réussi un 100% au pied, ce qui a donné une ampleur plus large au score. L'Ulster prépare au mieux son périlleux déplacement à Clermont, samedi à 14 heures.

Cardiff 14-16 Scarlets : C'était le deuxième duel 100% gallois de cette dixième journée et c'est les Scarlets qui en sont sortis vainqueur. La différence s'est faite en première période, une essai du demi de mêlée Gareth Davies et les Scarlets viraient avec une avance de 9 points à la pause ( 16-7). Les coéquipiers de Leigh Halfpenny ont ensuite résisté au retour des Blues pour remporter la rencontre. Une victoire qui leur permet de prendre la deuxième place de leur conférence, devant le Munster. Les Blues, eux, sont cinquièmes.