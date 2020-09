Ainsi, l’ouvreur international de Montpellier, champion du monde, Handre Pollard, dans un récent entretien déclarait : « Cela peut certainement être positif. C’est difficile parce que le Super Rugby est une compétition qui nous tient à cœur et que nous apprécions vraiment. Mais beaucoup de choses ont changé au cours des derniers mois. Financièrement, nous ne sommes loin de là où se trouvent les autres pays, nous devons donc prendre soin de nous-mêmes et de l'avenir des Springboks […] Ce serait très bien pour les équipes sud-africaines de jouer dans l'hémisphère nord. Cela nous permettrait de développer notre style de jeu. » Ces provinces prendraient la place des deux actuelles des Cheetahs et des Southern Kings.

Cette décision pourrait également précipiter le départ des Boks de Jacques Nienaber du Rugby Championship. Les Boks qui pourraient intégrer un tournoi test dans le nord, le président de la fédération française de rugby Bernard Laporte affirmant la semaine dernière qu'il y avait des pourparlers avancés pour qu'ils rejoignent les « huit nations » de cet automne.