Pro 14 - L'exploit du Connacht, Leinster remporte le choc... L'essentiel de cette 6ème journée

Ulster 15 - 22 Connacht

Cela faisait depuis avril 2017 que le Connacht n'avait plus gagné hors de ses bases. Cette anomalie a été rétablie ce week-end, et de quelle manière ! Les Nord-Irlandais sont allés s'imposer en Ulster 22 à 15 grâce à des essais de Bundee Aki et de O'Halloran . Ils ont pu notamment profiter du carton rouge de Matty Rea en tout début de seconde période.

Glasgow 36 - 8 Zèbre

Si les Glasgow Warriors ont pu obtenir leur cinquième victoire de la saison face à Zèbre sur le score de 36 à 8, tout ne fût pas si facile. Devant 10 à 8 à la pause, les Gallois n'ont mis que dix minutes avant de tuer tout suspens. Des essais de Turner, Peterson et Horne ont scellé le succès des Warriors.

Edimbourg 37 - 21 Cheetahs

Face à des Cheetahs n'ayant pas goûté à la victoire en six matches, les Écossais sont parvenus à décrocher le point de bonus offensif à trois minutes de la fin par l'intermédiaire de Ritchie. En battant la franchise sud-africaine 37 - 21 Edinbourg revient sur les talons du Leinster au sein de la conférence B.

Leinster 30 - 22 Munster

Pour glaner leur cinquième victoire de la saison, et la troisième d'affilée, le Leinster a dû sortir les griffes face au Munster (30 - 22). Ils ont notamment pu compter sur la botte de son ouvreur Ross Byrne auteur de 13 points et sur un James Lowe de gala marqueur à deux reprises. Le Munster quant à lui n'a pas su enchaîner après son large succès face à l'Ulster la semaine passée.

Scarlets 20 - 17 Ospreys

Commet voulez-vous gagner une partie lorsque vous commettez 13 fautes et votre adversaire seulement 2 ? Les Ospreys en ont fait l'expérience, et face à un Leigh Halfpenny ayant réglé la mire, le bras de fer a tournée en faveur des Scarlets (20 - 17). Un match qui s'est ouvert grâce à la réalisation de Rhys Patchell peu après la 50e minute.

Dragons 15 - 23 Cardiff Blues

Grâce à un doublé d'Owen Lane, les Blues glanent un succès important, leur troisième consécutif à Rodney Parade face aux Dragons. Ces mêmes Dragons qui viennent ainsi de perdre leur 22e rencontre face à une équipe Galloise.

Trévise 28 - 5 Southern Kings

Après trois défaites consécutives, les joueurs de Trévise renouent enfin avec le succès avec une victoire nette et sans bavures 28 à 5 face aux Kings. Une entame de match tonitruante symbolisée par les essais de Bigi et Duvenage dans le premier quart d'heure aura suffi.

Par Enzo Contreras