Kings 7-43 Ospreys

Les Ospreys ont inscrit sept essais dans une victoire éclatante contre Southern Kings afin de maintenir leurs espoirs en Pro14 et Heineken Champions Cup et de battre leurs rivaux Cardiff Blues and Connacht. Dan Evans a marqué un triplé d'essais. Cory Allen et Hanno Dirksen ont eux aussi marqué pour les Ospreys. Les gallois ont dominé dès la première mi-temps, leurs permettant d’obtenir un point de bonus essentiel, les plaçant à la quatrième place de la conférence A

Trévise 28-37 Munster

Après cette victoire sur bonus contre Trévise ce vendredi, le Munster est à trois points du Leinster dans le classement de Pro 14. Grâce aux quatre essais marqués par les Irlandais, Marshall (10e), Goggin (13e), Daly (60e), et Mathewson (67e), anéantissant les espoirs de Benetton de se qualifier pour les huitièmes de finale, malgré trois essais marqués lors de la partie.

Edimbourg 7-29 Ulster

L'Ulster s'est assuré une place en barrage Pro14 et a porté un grand coup sur Edimbourg en fin de saison avec une victoire en points bonus à Murrayfield. Les visiteurs avaient une avance de 15-0 à la pause grâce aux essais de Jordi Murphy (11e) et Robert Baloucoune (40e). Cette défaite signifie que Edimbourg doit battre ses rivaux, Glasgow à Scotstoun le 27 avril et espérer que Benetton perd face à Zebre pour décrocher le dernier match des barrages.

Connacht 29-22 Cardiff Blues

Comme c'est souvent le cas à Galway, la météo dictait la manière dont les deux équipes devaient aborder le match. À la fin ce sont les locaux qui ont remporté la victoire. Connacht a donc remporté une place dans les barrages Pro14 aux dépens de Cardiff Blues. Jack Carty a marqué 14 points, tandis que Gavin Thornbury, Caolin Blade et Matt Healy ont également marqué. Connacht s'empare donc de la troisième place du tableau de la Conférence A.

Leinster 24-39 Glasgow

Les Warriors de Glasgow ont remporté une rare victoire sur le Leinster à Dublin afin de franchir un pas important vers la demi-finale Pro 14 à domicile. Les Warriors menaient 18-12 à la pause, avec les essais de Sam Johnson et Tommy Seymour. Lors de cette rencontre, les Écossais ont livré une partie de haute intensité, battant des records : 331 plaquages réalisés lors de cette rencontre. Parmi eux, Jonny Gray, a livré une performance XXL. Le deuxième ligne de Glasgow a réalisé une action toutes les 84 secondes ; soit une passe, une course ou un plaquage. Il a d'ailleurs plaqué à 43 reprises.

Scarlets 42-0 Zebre

Scarlets a gardé en vie ses espoirs de qualification pour la Champions Cup pour la saison prochaine avec une victoire de six essais contre Zebre. Scarlets a également une chance de terminer dans le top trois de la Conférence B et d’atteindre les play-offs de Pro14. Face à eux l’équipe de Zèbre, se retrouvant dans l’impossibilité de pouvoir marquer un essai.

Cheetahs 38-13 Dragons

Les Cheetahs se sont imposés contre les Dragons ce samedi, au terme d’un match très serré. Tian Schoeman a marqué 18 points pour aider son équipe à remporter les points bonus contre les Dragons. Taine Basham n'a marqué que le seul essai pour les Dragons. Ils restent donc à la même place au classement Pro 14, à la onzième place pour les Cheetahs et treizième place pour les Dragons.