Petit soulagement pour Bath ! Alors que le club anglais craignait une grave blessure au genou après la sortie sur blessure de son arrière Anthony Watson face aux Harlequins samedi dernier, les examens ont révélé que son absence serait bien moins longue que prévue. L'international anglais ne souffre en effet "que" d'une déchirure à un ligament du genou et non une rupture, et devrait pouvoir reprendre l'entraînement dès la fin de l'année. À noter que son coéquipier et deuxième ligne Charlie Ewels souffre de la même blessure mais devra lui passer des examens complémentaires pour évaluer au mieux la durée de son absence.

Champions Cup - Charlie Ewels (Bath) contre l'UlsterIcon Sport