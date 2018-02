Hogg quittera Worcester à la fin de la saison

Hogg était arrivé à Worcester en 2013, et avait largement aidé les Warriors à rester en Premiership lors des deux dernières saisons. Hogg a déclaré : "Je suis impatient de me concentrer sur la prochaine étape et je souhaite plein de succès au club pour l’avenir."

Son président, Bill Bolsover a souhaité également lui rendre hommage : "Je tiens à remercier Carl pour son engagement sans faille pendant ses années ici et je lui souhaite le meilleur dans son prochain rôle, où je suis sûr qu'il apportera une réelle valeur ajoutée". Avec la nomination d’Alan Solomons en tant que directeur du rugby, Hogg n’a pas souhaité prolonger son contrat.