Pour Lorenzetti, "tout est pourri par les oukases successifs de la Fédération"

Alors que l'ordonnance rendue par le Conseil d’État a mis le feu aux poudres ce vendredi, dans le litige qui oppose la FFR et la LNR sur l'organisation des tests-matchs d'automne, le président du Racing 92 monte au front. Dans les colonnes de L'équipe, il assure : "Le Conseil d'État a été clair : ce qui s'applique, c'est la convention actuelle (signée en 2018), et rien d'autre. Il nous recommande de poursuivre le dialogue. Il y a encore une chance pour la négociation. Dans cette affaire, tout est pourri par les oukases successifs de la Fédération et l'agression dont nous, présidents de Top 14, nous sentons l'objet."

Dans ce bras de fer, Lorenzetti promet d'ailleurs l'union des clubs. "On ne veut pas se laisser bouffer. Le front des présidents est uni. Il n'y a pas de failles. […] Les managers d'équipes de Top 14 sont encore plus vent debout que nous. Ils suggèrent qu'on ne libère les joueurs que pour quatre matches seulement."