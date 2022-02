C'est officiel, Mignoni intégrera le staff de Toulon à partir de juillet

C'était attendu, et comme annoncé il y a quelques jours dans les colonnes de Midi Olympique, Pierre Mignoni sera bel et bien sur le banc de Toulon la saison prochaine ! Le président varois, Bernard Lemaître a officialisé la nouvelle en conférence de presse ce mercredi matin. C'est donc un duo Azéma-Mignoni qui sera chargé de retrouver les sommets avec le RCT, très en difficulté cette saison et actuel treizième, avec tout de même deux matchs en retard sur ses poursuivants. L'ancien demi de mêlée va donc retrouver son club formateur mais sur le banc cette fois-ci et non pas en tant que joueur comme il l'a fait durant quatre saisons en trois passages.

Tuilagi de retour pour préparer le match face au pays de Galles

Absent du squad anglais pour le début du Tournoi 2022 à cause d'une blessure qui l'a éloigné des terrains depuis la tournée d'automne, Manu Tuilagi (46 sélections) est de retour dans le groupe d'Eddie Jones, comme l'a annoncé la Fédération anglaise. Un renfort de poids pour des Anglais qui ont déjà abandonné leurs chances de grand chelem cette année. Le trentenaire de Sale fait partie d'un groupe de 25 joueurs retenus par le sélectionneur australien Eddie Jones, groupe qui prépare la réception cruciale du pays de Galles, samedi 26 février à 17h45.

L'Afrique du Sud engagée dans le Four Nations jusqu'en 2025

Les champions du monde sud-africains disputeront le Four Nations jusqu'en 2025 minimum. C'est ce qu'a annoncé la SANZAAR, organisme organisateur de la compétition, ce mercredi. La Fédération sud-africaine met donc fin aux rumeurs, qui envoyaient les coéquipiers de Cheslin Kolbe au sein du Tournoi des 6 Nations. "La pandémie a créé un environnement sportif très inhabituel au cours des deux dernières années, a déclaré le président du SANZAAR (South Africa New Zealand Australia and Argentina Rugby) Marcelo Rodriguez. Mais les Fédérations ont continué à travailler ensemble pour maintenir le rugby en vie. Il y a beaucoup de spéculations sur le futur (du Rugby Championship) mais tous ses membres se sont réengagés jusqu'en 2025 au minimum."

Montpellier officialise l'arrivée de Carbonel pour trois saisons

Ce n'était désormais qu'une question de temps. Montpellier a officialisé ce mercredi soir l'arrivée prochaine de Louis Carbonel dans ses rangs. Le demi d'ouverture de Toulon a signé pour une durée de trois saisons dans l'Hérault. Carbonel sera donc Montpelliérain jusqu'en 2025, au minimum. Le manager général du MHR, Philippe Saint-André s'est exprimé au sujet de cette arrivée qui fait énormément de bruit dans le paysage du rugby français : "Nous sommes très heureux d’accueillir Louis Carbonel au sein de notre effectif. Il fait partie des visages qui incarnent le futur du rugby français. Malgré son jeune âge, Louis est un joueur d’expérience qui constituera pour le MHR une solide alternative au départ de Handré Pollard cet été."

Labit prolonge à l'US Carcassonne pour deux saisons supplémentaires

Alors que le manager de l'US Carcassonne avait laissé planer le doute quant à son futur lors d'une interview où il déplorait notamment la qualité des infrastructures de son club, Christian Labit a tout de même décidé de prolonger son aventure audoise. Le club a officialisé la nouvelle via son compte Twitter. Le manager prolonge donc pour deux saisons supplémentaires en Jaune et Noir.