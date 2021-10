Picamoles annonce sa retraite, huis clos à Agen... Ce qu'il ne fallait pas manquer hier

Picamoles va mettre un terme à sa carrière

Le numéro 8 de l'UBB Louis Picamoles (35 ans) a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison. Dans un entretien accordé à nos confrères de L'Equipe, il a expliqué qu'il l'avait annoncé à son entraîneur Christophe Urios voici quelques jours et qu'il ne voulait pas "faire la saison de trop". Il joue au plus haut niveau depuis la saison 2004-2005 et a connu 82 sélections avec le XV de France. C'est donc une figure du rugby français contemporain qui annonce son départ avec huit mois d'avance. Il restera dans l'histoire comme le millième international de l'histoire de l'équipe de France.

Entraînement à huis clos et conférence de presse annulée au SU Agen

À l’aube d’une rencontre encore décisive face à Vannes, Christophe Deylaud a démissionné et Régis Sonnes a été suspendu. Ce mercredi matin, alors que l'entraînement était prévu à 10 h 45 avec une ouverture au grand public, comme d’habitude, un mail a été envoyé par le service communication du club. "Exceptionnellement, l'entraînement du jour se fera à huis clos. Le point presse prévu à 12 h 30 est donc annulé." Justement, de la communication, il n’y en aura plus avant vendredi soir.

Les joueurs autorisés à porter des collants en match

Les joueurs de rugby sont désormais autorisés à porter, à tous les niveaux, des collants ou des leggings en match afin de pouvoir se protéger des brûlures provoquées par les terrains synthétiques. World Rugby a approuvé mardi, avec effet immédiat, un amendement à son règlement, qui n'offrait jusqu'ici cette possibilité qu'aux femmes.

Racing 92 : Pesenti va être opéré

Le diagnostic est tombé pour Baptiste Pesenti. Blessé à l’épaule lors de la dernière rencontre face à l’Usap, le deuxième ligne international du Racing 92 (24 ans, 4 sélections) souffre d'une luxation. Il sera absent des terrains durant cinq mois et sera même opéré cette semaine. Comme nous l'annoncions récemment, cette blessure le privera de la tournée d'automne.

Clermont : Lavanini absent plusieurs semaines

Le deuxième ligne argentin de Clermont, Tomás Lavanini, devrait être absent plusieurs semaines. Le quotidien La Montagne révèle qu'il souffre d'une d'une fissure à la mâchoire. En effet, alors qu'il était entré en jeu en début de seconde période face au Stade français, dimanche soir, le Puma a subi un gros choc dû à un plaquage de son compatriote Marcos Kremer. Un coup dur pour celui qui signait sa première sous les couleurs de l'ASM.