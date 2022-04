Willemse suspendu face à Bordeaux ce week-end

Pour le compte de 23ème journée de Top 14 le MHR reçoit l'UBB. Le leader Montpelliérain ne pourra pas compter sur son capitaine et seconde ligne Paul Willemse. Le chelemard français en effet reçu trois cartons jaune au cours de la saison régulière et ne pourra pas être aligné. Face à Perpignan le week-end dernier, le français a pris un carton jaune pour son indiscipline.

Dans un communiqué de presse la LNR vient de rendre les conclusions de la commission de discipline. Paul Willemse n'est pas le seul joueur ayant reçu 3 cartons jaunes au cours de la saison régulière. Piula Faasalele ne sera également pas de la partie pour l'USAP, les Catalans affrontent La Rochelle ce samedi à 17h15.

Après leurs cartons rouges en Champions Cup, Vaipulu et Mallia suspendus six et quatre semaines

L'EPCR a communiqué aujourd'hui les sanctions relatives aux huitièmes de finale retours de coupes d'Europe. Le Bordelais Ma’ama Vaipulu (six semaines) et le Toulousain Juan Cruz Mallia (quatre semaines) ont été lourdement sanctionnés après avoir écopé d'un carton rouge chacun. L'ouvreur de La Rochelle, Jules Plisson, n'a lui finalement pas été sanctionné.

Le talonneur irlandais Sean Cronin raccrochera les crampons à la fin de la saison

Agé de 35 ans, le talonneur Sean Cronin a décidé de prendre sa retraite à la fin de la saison. L'Irlandais vainqueur de la Champions Cup à deux reprises en 2012 et 2018 aura grandement contribué au triomphe de la province irlandaise. Il totalise 204 matchs joués avec la province du Leinster et 72 sélections avec le XV du Trèfle.

Super League : Corey Norman rejoint le Toulouse olympique

Actuellement lanterne rouge de la Super League, le Toulouse olympique vient d’obtenir la signature de l’Australien, Corey Norman 31 ans (1m85, 93 kilos) lequel a son actif de 228 matchs en NRL et 227 points marqués.

Il a porté les maillots des Broncos de Brisbane, Parramatta et Saint-George Illawara. En 2019, il a participé au State of Origin. Le nouveau joueur toulousain évolue à l’arrière et à la mêlée, une bonne pioche pour le Toulouse olympique dont l’ambition est le maintien en Super League.

Cocagi prolonge jusqu’en 2025 avec Castres

Le Castres olympique poursuit la construction de son effectif sur le long terme. Moins de 24 heures après avoir annoncé la prolongation du pilier droit Wilfrid Hounkpatin, le Castres olympique publie un nouveau communiqué statuant sur la prolongation de contrat du trois-quarts centre Adrea Cocagi.

Le Fidjien, arrivé au club en 2020 en provenance de Perpignan, s’est réengagé dans le Tarn jusqu’en 2025. Aligné à 33 reprises avec le CO depuis son arrivée dans le Tarn, le surpuissant trois-quarts centre de 28 ans (1,85 m, 106 kg) a inscrit quatre essais. En cette fin de saison, Cocagi continue d'aider son club à atteindre les phases finales de Top 14. Actuellement quatrièmes, les Castrais ont une belle carte à jouer en championnat.