Pau termine son recrutement, du changement au staff du FCG... Les 5 infos de ce jeudi

La Section paloise clôture son recrutement avec deux nouvelles arrivées

La Section Paloise s’affaire dans le recrutement en vue de la saison prochaine. Sept joueurs ont déjà officialisés leur arrivée l’année prochaine. Le club Palois termine alors son recrutement avec deux autres nouvelles arrivées : Lucas Pointud, le pilier toulousain a signé un contrat pour deux ans. Mais aussi, Mohamed Boughami, le pilier du Stade Rochelais qui s’est engagé avec le club béarnais pour deux saisons, lui aussi.

Stéphane Glas remplace Dewald Senekal au FCG

Relégué en Pro D2 après sa défaite contre Brive en match d’accession, dimanche dernier, le FCG se retrouve dans l’obligation de remanier son staff. C’est ainsi que Dewald Senekal part du club isérois pour rejoindre le Stade Français la saison prochaine. Stéphane Glas est donc promu comme "entraineur en chef", le remplaçant de l’entraineur sud-africain sera connu très prochainement.

Le Stade Français veut accroître ses revenus avec Jean-Bouin

Alors qu’il vient de racheter le Stade Français en 2017, le milliardaire Hans-Peter Wild souhaiterai prendre en main le stade Jean-Bouin afin d’accroître ses revenus. Le projet sera examiné au prochain conseil de Paris (le 11 et 14 juin), la mairie étant propriétaire de l’enceinte reconstruite entre 2010 et 2013. Ainsi le club pourra diversifier l’usage de l’enceinte pour accroître ses revenus, avec peut-être un contrat de naming à la clef.

Sempéré explique pourquoi il a refusé la proposition de l’ASM

Après onze ans sous les couleurs du Stade Français, Laurent Sempéré a disputé son dernier match lors de la dernière journée de Top 14 face à Pau. Le talonneur a été directement approché par l’ASM qui lui proposait un contrat d’une saison afin de remplacer Benjamin Kayser. Le joueur français a décliné la proposition en expliquant qu’il n’était "pas sûr de pouvoir leur offrir ce qu’ils attendent de moi (…). Mon but aurait été de faire la meilleure saison de ma carrière pour répondre aux attentes de mon nouveau club. Or, je sais que je n’en ai plus les moyens".

Folau réclame des "indemnités conséquentes"

Limogé par la fédération australienne en mai à la suite de messages homophobes sur les réseaux sociaux, l’arrière vedette des Wallabies, Israel Folau a déposé ce jeudi un recours contre la fédération australienne de rugby à laquelle il réclame des " indemnités conséquentes". Selon le Sydney Mornig Herald, le montant du dédommagement exigé se monterait à 10 millions de dollars australiens, soit 6,2 millions d’euros.