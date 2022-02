Pas d'Écosse pour Jalibert, Ahki absent deux mois... Les cinq infos à retenir de ce mardi !

Jalibert loupera également le déplacement en Écosse

Absent face à l'Italie et l'Irlande, Matthieu Jalibert ne sera pas non plus du déplacement en Écosse le 26 février prochain. Selon les informations de l'Équipe, le Bordelo-Bèglais est toujours touché à la cuisse, ce qui le contraint à déclarer forfait pour la troisième journée de ce Tournoi 2022. Jalibert est parti en soins du côté de Saint-Raphaël dans le Var. On rappelle que ce lundi, l'ailier Gabin Villière a également déclaré forfait pour la rencontre face à l'Écosse. Touché au visage face à l'Irlande, l'ailier toulonnais ne sera pas non plus de la partie face au XV du Chardon.

29 joueuses néo-zélandaises désormais sous contrat avec la Fédération

Alors que la Nouvelle-Zélande doit accueillir la Coupe du monde féminine en octobre et novembre 2022, la Fédération a annoncé ce dimanche que 29 joueuses de la sélection avaient signé un contrat fédéral. Elles bénéficieront de nouveaux avantages ainsi que d'une augmentation de leur rémunération, leur permettant de se concentrer uniquement sur le rugby. Cette décision constitue une petite révolution pour le rugby féminin néo-zélandais, de nombreuses joueuses ayant dû longtemps jongler entre les entraînements et d'autres obligations professionnelles. Ces Black Ferns s'entraîneront ainsi dans différents centres du pays, à Auckland, Hamilton, Tauranga, Wellington ou encore Christchurch.

Newport officialise la signature du demi d'ouverture clermontois JJ Hanrahan

C'était officieux depuis quelques semaines, c'est désormais officiel, JJ Hanrahan évoluera sous les couleurs de Newport la saison prochaine. Le demi d'ouverture irlandais ne sera donc resté qu'une seule saison à Clermont. Pour l'instant, l'ancien du Munster a disputé quatorze rencontres avec l'ASM, dont huit en tant que titulaire. Pour rappel, en plus de JJ Hanrahan, Camille Lopez va également quitter l'Auvergne pour Bayonne à la fin de la saison. Clermont a d'ores et déjà remplacé ses deux ouvreurs en partance puisque Anthony Belleau et Jules Plisson seront Clermontois à partir de juillet.

Toulouse : Ahki absent deux mois

Le Stade toulousain a perdu son trois-quarts centre Pita Ahki, opéré d'un genou il sera indisponible pour au moins huit semaines selon nos informations. Un coup dur pour le club, tant Ahki est un élément central de sa ligne de trois-quarts depuis trois ans. Lundi après-midi, l'intéressé était au bord des terrains d'Ernest-Wallon, béquilles à la main, pour observer la première séance collective de la semaine de ses partenaires, lesquels préparent le déplacement capital à Pau samedi.

Beirne signe un nouveau contrat fédéral avec l'Irlande

Tadhg Beirne (1m98, 114kg) vient de prolonger son contrat avec la fédération irlandaise jusqu'en 2025. Capable de jouer deuxième ou troisième ligne, Beirne (30 ans) est devenu un cadre du paquet d'avants irlandais. Depuis le début du Tournoi, il a disputé l'intégralité des deux rencontres de l'Irlande. En 2021, Beirne avait aussi participé à la tournée des Lions en Afrique du Sud.