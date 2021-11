S’il n’avait pas été victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou, Arthur Vincent aurait été de la tournée du mois de novembre avec le XV de France. Et pour cause, le jeune trois-quarts centre du MHR a pris au cours de la saison dernière une dimension incroyable. D’abord, après un début de saison chaotique avec son club, il a remporté la Challenge Cup. Ensuite ? L’été dernier, alors que la paire de centre Fickou-Vakatawa habituellement titulaire en bleu, n’avait pas pu effectuer le déplacement en Australie pour cause de blessure, le champion du monde des moins de 20 ans en 2018 en avait profité pour faire étalage de tout son talent au cœur d’un contexte pour le moins complexe. A l'issue de la tournée, la question d’une remise en cause de la hiérarchie s’est même posée pour l’avenir. « À l'image de l'équipe, ça a été une riche tournée, disait-il à son retour. On a pris énormément de plaisir. Et on passe juste à côté d'un truc exceptionnel (remporter une tournée dans l'hémisphère sud, NDLR), même s'il y a déjà beaucoup de positif. Ça faisait 30 ans que l'équipe de France n'avait pas gagné en Australie. Il y a eu beaucoup de bonheur pendant cette tournée. Je vais continuer à travailler pour revivre ça. »

Las, le genou du Montpelliérain a craqué lors de la victoire du MHR sur La Rochelle, comptant pour la 5e journée de Top 14 (21-11, 2 octobre 2021). « C’est un coup dur pour moi de me blesser à ce moment-là de la saison, mais je suis déjà tourné vers mes objectifs de rééducation et de reprise pour pouvoir retrouver les copains et le terrain le plus rapidement possible. » En concurrence pour cet Oscar avec le talonneur du Castres olympique Gaëtan Barlot et du trois-quarts centre du Lu Pierre-Louis Barassi, l'attaquant héraultais Arthur Vincent a été plébiscité par nos lecteurs pour décrocher cette récompense. Bravo à lui.