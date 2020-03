« Jurand, maire de Brive… » Dans les tribunes du Stadium municipal, le public n’a eu de cesse d’acclamer Joris Jurand. L’ailier a été le héros du large succès des siens devant Lyon, samedi (30-16).Le Provençal d’origine a signé un triplé plein de rage et de puissance en première période : « Ce sont les partenaires qui font les trois-quarts du boulot, je ne suis qu’à la conclusion.Quand je reçois le ballon, je ne vois plus que la ligne et j’y vais. » L’ancien Montpelliérain, 24 ans, a bien mérité de garder le ballon du match, dédicacé par ses coéquipiers.Il n’en finit plus d’épater son monde et son potentiel laisse entrevoir d’autres progrès.Ce finisseur s’est progressivement montré comme un titulaire à part entière et un attaquant de haut niveau : cette saison, il marque toutes les 96 minutes.Un rendement digne des plus grands.

20 minutes pour un coup du chapeau

En seulement une mi-temps, Joris Jurand a mis tout le monde d'accord au Stade Amédée-Domenech. L'ailier du CAB a réalisé le coup du chapeau en 20 minutes après avoir mystifié la défense adverse. En vitesse et en puissance, le joueur français a montré toute sa panoplie sur le terrain. 5 défenseurs battus, 6 courses avec le ballon, Jurand était partout face à Lyon en première mi-temps. Un peu plus discret en seconde période, mais Brive a réussi a tenir le score pour remporter ce match. Joris Jurand a marqué 4 essais lors de ses trois dernières titularisations, il s'impose comme l'une des armes majeures de l'attaque briviste.