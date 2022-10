Il est devenu l'assurance tout risque de l'équipe de France et de Perpignan. La saison passée, Melvyn Jaminet découvrait le Top 14 après une énorme saison de Pro D2 récompensée par trois premières sélections en Australie. Doté d'un jeu au pied puissant et d'une précision chirurgicale face aux perches, l'ancien catalan a fait son trou en championnat et sous le maillot bleu.

Vingt-trois titularisations en autant de matchs toutes compétitions confondues et une sérénité infernale résument la saison 2021-2022 de Melvyn Jaminet, devenu l'un des cadres de la ligne de trois-quarts du XV de France. L'histoire retiendra également sa performance monumentale en barrage d'accession face à Mont-de-Marsan pour maintenir l'USAP. Vingt-six points marqués pour s'envoler dignement vers Toulouse.

Top 14 - Toulouse - Melvyn JaminetRugbyrama

Aujourd'hui dans la ville rose, Melvyn Jaminet s'est déjà parfaitement intégré au jeu toulousain. En concurrence avec Thomas Ramos et Ange Capuozzo, l'ancien perpignanais a montré sa redoutable efficacité lors de l'exploit signé par ses coéquipiers sur la pelouse de Montpellier.