Révélation de la saison dernière avec le Stade montois, Léo Coly sort tout juste d'une saison extraordinaire. A 23 ans, le Landais à crever l'écran lors du dernier exercice de Pro D2 et a multiplié les bonnes prestations. Des performances remarquées qui lui ont permis d'être élu "meilleur joueur de Pro D2" et "meilleure révélation". Après un tel parcours, le néo-Montpelliérain se classe naturellement dans les nominés au titre de meilleur joueur français.

Espoir du rugby français, le jeune demi de mêlée a disputé 27 matchs avec les Montois et a cumulé 1 629 minutes de jeu. Auteur de 11 essais, dont un triplé lors de la deuxième journée face à Bourg-en-Bresse, il a fini meilleur marqueur lors de la saison passée. Aujourd'hui à Montpellier, où il a retrouvé Louis Carbonel, un ses anciens coéquipiers en équipe de France U20, Léo Coly enchaîne. Titularisé 3 fois lors des 4 premières journées, il a pour le moment inscrit un essai en Top 14.

Léo Coly sous ses nouvelles couleurs. Icon Sport

Invité par les Barbarians français en novembre dernier, pour une rencontre face au Tonga qui s'est soldée par une victoire 42 à 17, le numéro 9 a probablement l'équipe de France dans un coin de sa tête. A un an de la Coupe du monde en France, le natif de Rennes devra faire face à une importante concurrence à son poste. En attendant, il devra tout d'abord faire ses preuves au plus haut niveau avec les Cistes et confirmer les espoirs qui sont placés en lui.