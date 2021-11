Ce n'est peut-être pas le joueur français dont on parle le plus, et pourtant Julien Marchand a tout d'un phénomène. Phénomène d'abord de régularité. À 26 ans, le talonneur du Stade toulousain est un des cadres dans son club, puisqu'il en est même le capitaine, et en équipe de France, avec laquelle il s'est imposé depuis le départ de Guilhem Guirado. Depuis plusieurs années, Marchand enchaîne les matchs de haut-niveau, sans jamais décevoir (ou presque). Ce n'est pas pour rien qu'il fait partie maintenant des murs dans ce XV de France de plus en plus impressionnant.

En plus, il possède un palmarès déjà énorme en club. Double vainqueur du Top 14, champion d'Europe... il rafle tout avec le Stade toulousain et fait partie intégrante de la meilleure équipe actuelle d'Europe. Serein sur et en dehors du terrain, il est un joueur très puissant et dynamique, capable de tout faire sur un terrain. Précieux en conquête, Marchand ne possède finalement que très peu de défauts. Pour être honnête, il ne lui manque en fait que de remporter des titres avec les Bleus pour continuer de marquer de son empreinte le rugby français.

Tournoi des 6 Nations - Julien Marchand (France).Icon Sport

Oscarisé par Midi Olympique en début de saison, Julien Marchand peut-il faire le doublé en remportant cet Oscar d'or si convoité la semaine prochaine ? Pour cela, il devra récolter le maximum de votes de la part des supporters. Alors, est-il l'heure d'adouber le talonneur ?