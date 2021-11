Indispensable. C'est l'adjectif qui pourrait convenir le mieux à Gaël Fickou depuis plus d'un an. Le centre international est un des hommes de bases de Fabien Galthié en sélection, mais aussi de Laurent Travers en club. Chose qui démontre d'ailleurs les qualités du bonhomme, arrivé seulement en fin de saison dernière du côté du Racing 92. Un départ soudain du Stade français vers le rival, qui a fait beaucoup parler. Et pourtant, droit dans ses bottes, Fickou a répondu sur le terrain. Vice-capitaine de l'équipe de France, il avait aussi assuré ce rôle avec le Racing en début de saison avec l'absence d'Henry Chavancy.

Le centre est un meneur d'hommes, important dans l'équilibre d'une équipe. Redoutable en défense, il fait partie des joueurs capables de tout faire sur un terrain de rugby. Désormais expérimenté, il ne manque plus à Fickou qu'à gagner des titres. C'est d'ailleurs aussi pour cela qu'il s'est allié aux Ciel et Blanc, rejoignant son compère au centre Virimi Vakatawa. Le tandem, déjà performant avec les Bleus, est une des armes létales de ce Racing 92. Avec les Bleus, Fickou est un des joueurs les plus réguliers de l'équipe.

Gaêl Fickou pourrait être le capitaine de Bleus en novembreIcon Sport

Capitaine de la défense, il est aussi un attaquant capable de fulgurances et de gestes de classe. Un joueur d'instinct en somme. L'homme aux 63 sélections avec le maillot frappé du Coq fait logiquement partie des favoris à l'Oscar d'or Midi Olympique.