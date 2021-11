La saison dernière, la Section paloise luttait pour sa survie dans l'élite. Mal embarqués, les Béarnais s'en sont remis à un homme : Antoine Hastoy. Ouvreur de grand talent, il a démontré par son aura, ses qualités techniques et son intelligence qu'il était l'atout numéro un de la Section. Son association avec Clovis Le Bail faisait des ravages et même si Pau décidait de recruter le champion du monde Elton Jantjies, Hastoy restait l'ouvreur titulaire, relayant son homologue sur le banc ! Avec son joueur phare, Pau parvenait finalement à se maintenir, dans les toutes dernières journées. Soulagé, Hastoy était doublement récompensé puisqu'en plus, il se retrouvait appelé pour la première fois par Fabien Galthié en vue de la tournée en Australie.

Dans le groupe pour affronter les Wallabies, il n'est pas pour autant le choix numéro un du staff, place réservée à Louis Carbonel. Mais les performances décevantes du Toulonnais lors des deux premières rencontres profitent au Palois, titulaire pour le troisième test. Et Hastoy a su saisir sa chance. Très bon dans l'alternance, il réussissait à convaincre Fabien Galthié, malgré la défaite des Bleus dans les dernières minutes finalement.

Antoine Hastoy à l'entraînement avec le XV de France.Other Agency

Quoi qu'il en soit, cette performance lors de la tournée estivale lui a permis de passer devant Louis Carbonel dans la hiérarchie. Chose confirmée en octobre, puisque le Palois est appelé dans le groupe pour disputer la tournée d'automne avec les Bleus, face à l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande. Fort der son nouveau statut, Hastoy a aussi animé le marché des transferts. Apprécié par de nombreux clubs, il s'est finalement engagé avec La Rochelle, qu'il rejoindra l'année prochaine. L'ascension d'Hastoy continue, peut-il être l'oscar d'or midi olympique ?