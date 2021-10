Forcément, on ne vous le présente plus. Antoine Dupont est un de ces joueurs exceptionnels, capables de tout faire sur un terrain de rugby. Le demi de mêlée marche sur l'eau depuis maintenant plusieurs mois, devenant un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde actuellement. Rapide, athlétique, technique et perfectionniste, le Toulousain a tout d'un grand. Tellement, qu'il devient même capitaine du XV de France pour la tournée d'automne face à l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande. Cadre de l'équipe depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié, Dupont est même indispensable à l'équilibre des Bleus.

Meilleur joueur du dernier Tournoi des 6 Nations, une première depuis le format à six équipes, et meilleur joueur de la coupe d'Europe, le demi de mêlée rafle tout. Surtout avec le Stade toulousain, avec lequel il est devenu champion d'Europe et champion de France pour la deuxième fois. Constant dans l'exception tout au long de la saison dernière, le "Ministre de l'intérieur" est reparti sur des bases encore plus impressionnantes cette année.

6 Nations 2021 - Antoine Dupont (France) file à l'essai contre le pays de GallesIcon Sport

Il est tout simplement le facteur X de chaque partie à laquelle il participe. Capable de changer et surtout de faire gagner un match à lui tout seul, il s'est signalé par de grosses performances lors des matchs contre Castres ou à Biarritz. Véritable visage du rugby français, Antoine Dupont peut-il continuer sa moisson et être élu meilleur joueur français de la saison ? Réponse le lundi 15 novembre.