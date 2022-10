Arrivé au Stade toulousain la saison dernière en provenance du Castres Olympique, il est rapidement devenu un cadre de l'effectif Haut-Garonnais. Joueur polyvalent capable d'évoluer en troisième ligne aile et numéro 8, Anthony Jelonch est très actif sur le terrain, tant offensivement que défensivement. Même si le Stade Toulousain n'a rien gagné lors du précédent exercice il a été un des hommes forts du parcours des rouges et noirs en championnat et en coupe d'Europe. L'an dernier avec Toulouse il a participé à vingt-deux rencontres avec dix-huit titularisations, pour un total de cinq essais.

TOP 14 - Stade toulousain - Anthony JelonchIcon Sport

Le polyvalent troisième ligne du Stade toulousain a également brillé avec le XV de France la saison dernière. Vainqueur du tournoi des six nations 2022 avec les Bleus, Anthony Jelonch a été encore une fois très important dans la conquête du grand chelem. Titulaire sur les cinq rencontres et auteur de deux essais il a surtout impressionné pour son énergie défensive et son amour du combat si précieux aux Bleus pour aller décrocher la victoire.