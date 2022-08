Oscars Midi Olympique : Zach Mercer et Guilhem Guirado honorés

Une saison 2021-2022 si réussie méritait bien une petite célébration de plus… ce mardi soir, au GGL Stadium de Montpellier, Midi Olympique a organisé une soirée exceptionnelle pour saluer une dernière fois la saison exceptionnelle du troisième ligne anglais Zach Mercer, qui a reçu l’ Oscar Midi Olympique des mains de Jean-Michel Baylet, président du groupe La Dépêche du Midi. En préambule, Mr Baylet a remercié les 1200 supporters venus au stade pour assister à cette belle communion et a lancé un défi aux joueurs : "Le bouclier vous l’avez, maintenant il faut le garder !". Peu après, ce fut au tour du président de MHR de prononcer un mot et de lancer un autre défi à son joueur : "Zach, tu m’as promis une chose : c’est de faire une saison encore plus exceptionnelle que l’année dernière !"

Son directeur du rugby, Philippe Saint-André, a également tenu à saluer son joueur, mais aussi l’ensemble de son groupe : "si Zach a été aussi exceptionnel, c’est aussi parce que les autres joueurs l’ont accepté dès le premier mois. Ils ont bossé comme des fous, ils sont allés chercher le bouclier. Zach, ça fait 6 ans que je le suis. Son père jouait à 13. Il a beaucoup de talent, c’est dommage que les Anglais ne s’en soient pas rendus compte pendant 6 ans. Il a fait une saison exceptionnelle, avec 32 feuilles de match."

Guirado mis à l’honneur

Peu avant 20 heures, ce fut au tour d’un autre joueur d’exception d’être honoré : le jeune retraité Guilhem Guirado, qui a été sacré champion de France avec toute la bande montpelliéraine en juin dernier. Il a reçu l’Oscar d’honneur des mains de Jean-Benoît Baylet, directeur délégué de Midi Libre, qui l’a salué ainsi : "On ne pouvait pas venir ici sans avoir une pensée particulière pour Guilhem, qui a commencé sa carrière avec un Brennus et qui la termine avec un autre Brennus. 74 sélections, 33 capitaine, et un Oscar Monde Midi Olympique, le seul talonneur français a l’avoir obtenu." Emmanuel Massicard, directeur délégué de Midi Olympique a lui aussi eu un mot pour l’ex-capitaine du XV de France : "En novembre dernier, lors d’une émission du Moscato Show où tu étais invité, on avait dit que malgré les meilleurs joueurs du monde, une équipe privée de supplément d’âme, n’arrivait à rien. Guilhem, tu as incarné ce supplément d’âme. Tu as incarné ça, partout où tu es allé, à Perpignan, à Toulon, à Montpellier… et tu es pour beaucoup dans ce titre." Tout est dit.